Figyelmeztette Iránt a brit külügyminiszter

Cameron a The Sunday Telegraph című vasárnapi brit konzervatív lapnak nyilatkozva úgy fogalmazott: teljesen egyértelmű üzenettel kell Irán tudomására hozni, hogy a világ nem fogja eltűrni a térségi feszültség eszkalálódását célzó akcióit. A brit külügyminiszter arra utalt, hogy az Irán által támogatott jemeni húszi lázadók az utóbbi hetekben több rakéta- és dróntámadást hajtottak végre kereskedelmi és hadihajók ellen a Vörös-tengeren.

Fotó: AFP

A minap a brit királyi haditengerészet Diamond nevű rombolója lőtt le egy drónt, amely a londoni védelmi tárca szerint a Vörös-tengeren közlekedő kereskedelmi hajókat vette célba. Sir Ben Key tengernagy, a brit haditengerészet vezérkari főnöke az incidens utáni nyilatkozatában hangsúlyozta:

a világ tengeri kereskedelmi forgalmának hatoda halad át a Vörös-tengeren,

és Nagy-Britannia nem fogja eltűrni a válogatás nélküli támadásokat a tengeri kereskedelem résztvevői ellen.

David Cameron a vasárnapi Telegraph-interjúban szintén kijelentette: a húsziknak és iráni támogatóiknak világos figyelmeztetést kell küldeni arról, hogy a világ nem tűri a hajóforgalom elleni folytatólagos támadásokat.

A brit külügyminiszter megerősítette, hogy

az iráni rezsim Nagy-Britanniában élő újságírók életét is fenyegeti.

E kijelentés előzményeként a minap nyilvánosságra került, hogy iráni hírszerzési ügynökök 200 ezer dollárt ajánlottak egy embercsempésznek egy londoni székhelyű iráni hírközlő csatorna, az Iran International két műsorvezetőjének meggyilkolásáért.

A tervet az ITV News brit kereskedelmi hírtelevízió tárta fel a héten, miután a merénylet elkövetésére kiszemelt embercsempész kapcsolatba lépett a tévétársasággal, és beszámolt az ügyről.

A segélyeknek célba kell érniük

David Cameron a The Sunday Telegraph által közölt interjúban kijelentette azt is, hogy a Gázának juttatott segélyek egy részét az övezetet uraló Hamász iszlamista szervezet egyebek mellett alagutak építésére vagy „még rosszabb célokra” használta fel.

Cameron szerint azonban most élelmiszereket, vizet, gyógyszereket kell bejuttatni az övezetbe, és ezeket nem lehet katonai célokra használni.

A brit külügyminiszter egyenes utalást tett arra, hogy London szerint Izraelnek nem szabad akadályoznia a Gázának szánt segélyek bejuttatását az övezetbe. Úgy fogalmazott: maradéktalanul elfogadja, hogy Izrael ellenőrizni akarja a szállítmányokat, de ez nem zárja ki „az észszerű, erőteljes intervenciókat” a nemzetközi humanitárius törvények érvényesítése érdekében.

A Hamász által Izrael ellen október 7-én elkövetett terrortámadásban 1200 ember meghalt, több mint háromezer megsérült és a terrorszervezet Gázába hurcolt 240 túszt, akik közül hozzávetőleg 130 még mindig fogságban van.

Izrael a támadás után kiterjedt hadműveleteket kezdett Gázában. A Hamász ellenőrzése alatt álló gázai egészségügyi minisztérium szerint a háború kezdete óta több mint húszezer ember halt meg az övezetben. Az áldozatok több mint kétharmada nő vagy gyerek.