Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn Budapestre látogatott, ahol Novák Katalin köztársasági elnökkel és Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott, de a török államfővel nyolc miniszter is érkezett hazánkba. A látogatáson 16 megállapodást írtak alá a felek. Ezek közül talán a legfontosabb, a többi egyezség alapját is kiemelt stratégiai együttműködésről szóló megállapodás, amelyet Orbán Viktor és Erdogan írt alá.

A magyar miniszterelnök szerint ez a diplomácia nyelvén a legszorosabb baráti, testvéri és politikai együttműködést fejezi ki.

Az aláírást követő sajtótájékoztatón Orbán arról is szólt, hogy a terv az, hogy a magyarok megnyerjék a 21. századot, és ehhez keresünk szövetségeseket.

Fotó: Benkő Vivien Cher / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI

A kormányfő elmondta, hogy Magyarország uniós elnöksége során mindent megtesz annak érdekében, hogy modernizálják az EU és Törökország közötti vámuniót, és a vízumliberalizáció ügyében is támogatja Törökországot. A két ország közötti gazdasági kapcsolatokat mind a két vezető méltatta, Orbán arra tért ki, hogy hazánkban 500 török vállalat működik, míg Törökországban 100 magyar vállalat van jelen, Erdogan pedig a török–magyar kereskedelmi forgalom volumenére hívta fel a figyelmet, amely már a 4 milliárd dollárt közelíti, de a cél az évi 6 milliárd dolláros szint.

Erdogan útján megállapodás született az energetikai együttműködés fokozásáról is, a jövőben Törökország már nemcsak tranzitországként szerepel a magyar földgázellátásról szóló tervekben, hanem vásárolni is szeretnénk tőlük.

A megállapodások között továbbá vasútfejlesztés és hadiipari együttműködés is szerepel.

Orbán elmondta azt is, hogy a két ország egyetemei között is fejlesztik az együttműködést, 200 magyar állami ösztöndíjat adnak török diákoknak. A két ország a Török Köztársaság megalakulásának és a magyar–török diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját ünnepli a december 18-án kezdődő, egy éven át tartó és mindkét országban zajló magyar–török kulturális évaddal. Ezt 2025-ben a tudományos és innovációs együttműködés éve követi.

A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy Törökország biztonsági szempontból is fontos, hiszen a Magyarországot fenyegető migrációt Törökország nélkül nem lehet megfékezni, de Ankara volt az egyetlen, aki képes volt eredményeket elérni az orosz–urán háborúban közvetítőként a gabonaügyben. Ráadásul most vette át Törökország a koszovói KFOR-misszió vezetését is, ahol 465 magyar katona szolgál.