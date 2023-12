Átfogó biztonsági, gazdasági, humanitárius és oktatási együttműködési program indítását jelentette be Magyarország és Csád között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön N’Djamenában. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a csádi kollégájával, Mahamat Saleh Annadiffal közös sajtóértekezletén arról számolt be, hogy a két ország átfogó, több stratégiai területre kiterjedő együttműködési programot indít, amelynek biztonsági, gazdasági, humanitárius és oktatási pillére lesz.

Szijjártó Péter és Mahamat Saleh Annadif.

Előbbi kapcsán kiemelte, hogy a gazdasági fejlődés és a társadalmi stabilitás alapját a biztonság adja, s ezért Magyarország kész hozzájárulni Csád erőfeszítéseihez az Európa szempontjából is rendkívül fontos Száhel-övezeti biztonság garantálása, a térségbeli terrorellenes fellépés sikerre vitele érdekében. Hangsúlyozta: hazánk az Országgyűlés jóváhagyásával jövőre akár kétszáz katonát is vezényelhet ebből a célból Csádba.

Az az önök kormányának és parlamentjének döntésén múlik, hogy ez a katonai együttműködés milyen konkrét formát fog ölteni

– fogalmazott a külügyminiszter és hozzátette, hogy Magyarország nagyra becsüli Csád szerepét a száheli stabilitás fenntartásában és a terrorszervezetek ellenfolytatott harcban.

A miniszter ezt követően a kétoldalú együttműködés további három pillérét érintette. A gazdasági terület kapcsán bejelentette, hogy támogatják a magyar vállalatok beruházásait három, a közép-afrikai ország szempontjából fontos szektorban, a biztonságos vízellátás, a mezőgazdaság korszerűsítése, valamint a közigazgatás fejlesztése, digitalizálása terén.

Tudatta, hogy a humanitárius együttműködés keretében

Magyarország orvosmissziókat küldött és fog is küldeni Csádba, hogy így hozzájáruljon az országban lévő körülbelül egymillió menekült ellátásához, emellett segítenek műveleti szakemberek kiképzésében és élelmiszerbiztonság-fejlesztési programot indítanak.

Végezetül pedig arra is kitért, hogy a jövőben évi huszonöt csádi hallgató tanulhat ösztöndíjjal a magyar egyetemeken, illetve az Agrártudományi Egyetem széles körű agrárképzési programot indít Csádban.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Európa biztonsága Afrikában kezdődik, mint az elmúlt évek tapasztalatai is mutatják, amit szavai szerint mindenkinek be kellene látnia. „Afrika fejlődése, békéje, stabilitása Európa, s így Magyarország szempontjából is nagyon fontos érdek” – szögezte le. Szijjártó Péter közölte, hogy a kormány ezért szoros együttműködésre törekszik a kontinens biztonsága szempontjából meghatározó szerepet játszó és a terrorcsoportokkal szembeszálló afrikai országokkal.

Magyarország idén már nyújtott humanitárius segélyt Csádnak a Hungary Helps program keretén belül. Akkor Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára úgy fogalmazott, hogy a Száhel-övezet stabilitása fontos Európa biztonsága szempontjából, ám polgárháborúk, puccsok robbantak ki a térségében. Csád a stabilitás utolsó pillére, ahova az utóbbi időben több százezer menekült érkezett.