Az izraeli háború 94. napja – Blinken a konfliktus kiszélesedésétől tart, miközben Izrael arról beszél, hogy nem csak egy ellenséggel harcol

A Hamász iszlamista terrorszervezet újabb fegyverraktárait és alagútjait találta meg az izraeli hadsereg (IDF) Gázában – jelentette a katonai szóvivő hétfő reggel. Az IDF szárazföldi és légiereje vasárnap este közös hadművelettel mintegy harminc célpontot támadott, melyek egy része a föld alatt van a Gázai övezet déli részén fekvő Hán Júniszban, ahol fegyvereket tároltak.

Emellett egy izraeli egység észrevett egy több mint tíz palesztin fegyveresből álló csoportot, akik arra készültek, hogy rakétákat indítsanak Izrael felé, és végeztek velük. Szintén Hán Júniszban számos fegyvert találtak a Hamász egyik harcosának járművében. A Gázai övezet közepén, mezőgazdasági területen egy alagút lejáratára bukkantak, melyben több ezer dollárt és sok fegyvert találtak. Ezenkívül a Gázai övezet közepén fekvő Al-Magaziban az IDF megostromolt egy fegyverraktárat, ahol nagy hatótávolságú rakétákat tároltak.

Palesztinok a Gázai övezet közepén fekvő Dir al-Balahban számoltak be izraeli egységek támadásáról, amelynek során nyolc ember vesztette életét. Súlyos bombázásokról adtak hírt Hán Júniszban is. A Hamász által ellenőrzött gázai egészségügyi minisztérium bejelentette, hogy az utóbbi napon 73 embert öltek meg az övezetben. A közlemény szerint 99 sebesültet is kórházba vittek.

A dél-koreai hírszerző ügynökség szerint a Hamász Észak-Koreában gyártott fegyvereket is használ, noha Phenjan tagadja, hogy fegyvereket adna el a szervezetnek.