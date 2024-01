Az orosz–ukrán háború 699. napja – Támadás érte Kijevet, több civil áldozat is van

Kedd hajnalban Oroszország rakétacsapások sorozatával támadta meg Ukrajna fővárosát, Kijevet, valamint további ukrán városokat. A támadásokban több lakóépület és civil is megsérült, a csapások halálos áldozatokkal is jártak.

Fotó: AFP

Az ukrán közlés szerint a támadásban legalább tíz ember sérült meg, többségüket kórházba is kellett szállítani. A legtöbb civil áldozat a főváros Szolomjanszkij kerületében van, ahol a csapások tönkretették több lakóház bejáratát is – számol be róla a The Kyiv Independent. A Szvjatosinszkij kerületben a lakók fel nem robbant robbanófejet is találtak, ezért az épület lakóit evakuálták.

Az érintett városrészekben az áram- és vízellátás részben akadozik, de már megkezdődtek a helyreállítások.

A Kijev ellenivel egy időben az oroszok nagy támadás indítottak a Dnyipropetrovszk megyei Pavlohrad ellen is. Szerhij Lisak kormányzó legalább egy civil áldozatról és egy sebesültről számolt be. A Harkivot ért támadásokban a polgári infrastruktúra sérült meg, valamint két civil nő vesztette életét a rakéták becsapódásában. Tizenegy ember került kórházba, köztük egy 10 éves kislány – jelentette Oleh Szinjehubov kormányzó, aki szerint az orosz erők valószínűleg Kh–22 rakétákat használtak a Harkiv elleni támadásban.

További közlés szerint a határ menti megyékben, többek között Szumi tartományban mintegy 40 támadáshullámot indítottak az orosz erők:

nyolc közösséget lőttek az oroszok, és a helyi jelentések szerint 180 robbantást hajtottak végre.

Áldozatokról vagy a polgári infrastruktúrát ért súlyos károkról nem érkezett tudósítás.

Az orosz hadijelentés szerint több tucat harcjárművet és légvédelmi állást pusztítottak el az orosz erők. Az ukrán rohamokban több mint ezer katona esett el a fronton. Három frontszakaszon 18 ukrán rohamot vert vissza az elmúlt nap folyamán az orosz haderő, közülük kilencet Kupjanszk, hatot pedig Donyeck térségében. A tárca szerint az ukrán fél vesztesége a frontszakaszok mentén több mint ezer katona volt, a legtöbben, mintegy 320-an Donyeck körzetében estek el vagy sebesültek meg súlyosan.