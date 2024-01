Két év után újra megrendezhetik a kecskeméti repülőnapokat

A rendezvény a Magyar Honvédség számára is jó alkalom arra, hogy olyan technikákat is bemutathasson, amelyeket egyáltalán nem, vagy csak néhány alkalommal láthatunk nyilvánosan. Ilyenek például az új Airbus H-225M közepes, többcélú helikopterek, de az idei évre tervezik az első Embraer KC-390 Millennium átadását is – az utóbbi is debütálhat nézők előtt.

2024.01.08. 13:29 | Szerző: Járdi Roland