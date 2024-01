Nem vagyok tévedhetetlen, de az elhivatottságom, az utasok és a kollégáim iránt érzett felelősségem megkérdőjelezhetetlen – egyebek között ez olvasható a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) vezérigazgatójának péntek reggel kiadott nyilatkozatában.

Fájdalmat érez, de nem mond le a BKK vezérigazgatója. Fotó: BKK

Walter Katalin annak kapcsán szólalt meg, hogy egy csütörtöki zártkörű háttérbeszélgetésen az utasokra sértő megjegyzést tett. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a fővárosi közlekedésszervező fél tucat általuk kiválasztott újságnak kísérelte meg elmagyarázni, miért ritkították meg egyik napról a másikra több mint fél száz busz-, villamos- és trolijárat közlekedést Budapesten, és ezt miért próbálták meg elhallgatni.

Mit mondott a BKK vezérigazgatója az utasokról?

A BKK vezetője a csütörtöki eseményen kezdetben arról beszélt, hogy finomhangolás biztosan lesz, de a járatritkításokat egy az egyben aligha kell visszavonni. Amikor a megfelelő tájékoztatás hiányról kérdezték, úgy reagált, hogy társadalmi egyeztetésre csak akkor lett volna szükség a mostani intézkedést megelőzően, ha járatok szűntek volna meg vagy ha hálózati átalakítást hajtottak volna végre.

Megjegyezte még, hogy október végén több civil szervezettel is egyeztettek. Ezen a ponton pattanhatott el valami a vezérigazgatónál, mert úgy folytatta, hogy ebbe a folyamatba az utasokat nehéz lett volna bevonni, mert az olyan,

mintha hálaadás előtt megkérdeznék a pulykát, hogy mi legyen vele.

A hasonlat sokaknál kiverte a biztosítékot: Walter Katalint a kormánypárt és az ellenzéki LMP is lemondásra szólította fel, ahogy Vitézy Dávid korábbi BKK-vezérigazgató, közlekedési államtitkár és talán főpolgármester-jelölt is. Ezt követően szólalt most meg az érintett.

Hogyan magyarázta meg a pulykás beszédet a BKK vezérigazgatója?

Walter Katalin azzal kezdte nyilatkozatát, hogy három éve vezeti a BKK-t, ez idő alatt minden döntését a szülővárosáért, Budapestért és az utasokért érzett felelősség vezérelte. Azzal keretezte a történteket, hogy szándékai ellenére a BKK egy politikai kampány részese lett. „Nem vagyunk tévedhetetlenek, de szándékaink és szakmai tudásunk megkérdőjelezhetetlen, amelyet a nehéz körülmények ellenére is folyamatosan fejlődő szolgáltatásaink bizonyítanak” – fogalmazott.

Magára vonatkoztatva ugyancsak ezt jelentette ki. „Nem vagyok tévedhetetlen, de az elhivatottságom, az utasok és a kollégáim iránt érzett felelősségem megkérdőjelezhetetlen. Ezért is különösen fájdalmas számomra, hogy egy kontextusából kiragadott mondat az említett politikai kampányban olyan értelmezést kapott, amellyel pont azokat sértheti meg, akikért nap mint nap odaadással dolgozom.”

Ezek után a BKK első embere arra hívta fel a figyelmet, hogy

egy eredetiben angol nyelven sokkal árnyaltabb jelentéssel bíró (tehát az idézett hálaadási pulykás) mondás egy leegyszerűsítő értelmezés nyomán

olyan színben tüntetheti fel őt, mintha nem lenne fontos számára az utasok véleménye. Megjegyezte, hogy a kifogásolt kijelentést sok-sok másik újságíró is hallott, mégsem értett félre. A pulykás idézet a 24.hu tudósításában jelent meg.

Nem mond le, de másodjára is elnézést kért a BKK vezérigazgatója

Szerinte azt az eseményt – a zárkörű háttérbeszélgetést, amelyre a Világgazdaságot sem engedték be –, amelyen a szerencsétlen mondat elhangzott, pont azért szervezték, hogy még teljesebb tájékoztatást adjanak arról, mit miért tesznek, mit miért fognak tenni a következő hónapokban és miben számítanak az utasok visszajelzéseire.

Végezetül, immáron pár napon belül másodjára is elnézést kért. „Sajnálom, ha félreérthetően fogalmaztam, nem állt szándékomban senkit sem bántani, elnézést kérek azoktól, akik mégis így érzik.”

Hozzátette, reméli, hogy a vezetése alatt a BKK-nak az utasok érdekében elvégzett fejlesztései hívebben mutatják a hozzáállását a munkájához, az utasokhoz, mint egy hosszú eseményen elhangzó egyetlen, rosszul megfogalmazott mondat.