A várakozásoknak megfelelően Donald Trump nyerte hétfőn toronymagas fölénnyel a republikánus előválasztás első megmérettetését, az iowai kaukuszt. A volt elnök a szavazatok több mint felét (51,1 százalékát) szerezte meg a szavazatok 97,4 százalékos feldolgozottságánál, így csak a második helyezett kiléte lehetett kérdéses. A kaukusz lebonyolítását nehezítette a csontig hatoló hideg is.

Fotó: AFP

Trump előnye olyan hatalmas volt, hogy a CNN már a szavazás megkezdését követően fél órával győztest hirdetett,

amikor még egyes helyszíneken zajlott a voksolás, kiváltva ezzel a második helyen végző Ron DeSantis kampánystábjának haragját. A floridai kormányzó azonban nem lehet csalódott a végeredménnyel, ugyanis – rácáfolva a voksolást megelőző napok közvélemény-kutatásaira – nagy harcban meg tudta szerezni a második helyet a szavazatok 21,2 százalékának begyűjtésével.

A harmadik helyen Nikki Haley végzett, miután a voksok 19,1 százalékát szerezte meg, ám az egykori ENSZ-nagykövet számára a következő, New Hampshire-i megmérettetés a legfontosabb, ahol a Realclearpolitics közvélemény-kutatások átlagát vizsgáló számításai szerint a hátránya mindössze 14,2 százalék Trumppal szemben, méghozzá úgy, hogy már az iowai kaukusz előtt visszalépett a versengéstől a 11,3 százalékon álló Chris Christie, akinek a szavazói Haley mögé állhatnak be, míg a második helyével versenyben maradt DeSantis, akinek a tábora inkább Trumphoz állhat közel. Azonban az iowai kaukusz után visszalépett a versenyből a szintén inkább Trumphoz közeli üzletember, Vivek Ramaswamy is.

Győzelmi beszédében Trump nagyvonalúnak mutatkozott, és gratulált riválisainak is, mielőtt Joe Biden támadásába kezdett volna. A republikánus elnökjelölt kiválasztásának folyamatában a következő fordulóra egy hét múlva, január 16-án New Hampshire-ben kerül sor.