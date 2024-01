Ukrán segélyezés: hamarosan lépnie kell Joe Bidennek Orbán Viktor miatt

Fenyegetéssel és engedményekkel próbálják meg rávenni az Európai Unió vezetői Orbán Viktort arra, hogy ne vétózza az Ukrajnának szánt ötvenmilliárd eurós segélycsomagot – véli a The Wall Street Journal szerzője. Azt is leszögezte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek lassan a háború reális lezárásán is gondolkodnia kellene.