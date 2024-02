Borell: az EU külügyminiszterei nem döntöttek a Kijevbe irányuló fegyverszállításról

Nem jutottak közös megegyezésre az országainak külügyminiszterei a Kijevnek nyújtott katonai segítségről a brüsszeli informális találkozón. Ezt Josep Borrell, az európai diplomácia vezetője mondta február 3-án a tárgyalásokat követő sajtótájékoztatón.

Fotó: AFP

„Komoly vita folyt Ukrajna támogatásáról , megbeszéltük a harctéren kialakult helyzetet, a támogatást, valamint az Ukrajna támogatására szolgáló alapokat, amelyekről a jövőben meg kell állapodni” – mondta a egy a Youtube csatornán közvetített sajtótájékoztatón.

Elmondta, hogy február 19-én folytatódik az Európai Békealap és Ukrajna katonai finanszírozása volumenének növelésének kilátásairól szóló megbeszélés. Az európai diplomata ugyanakkor hangsúlyozta: az unió tagállamainak külügyminiszterei egyetértenek abban, hogy Ukrajnának mindenképpen több támogatásra van szüksége a jövőben.

A megbeszélés után Szijjártó Péter külügyminiszter is élőben jelentkezett be és ugyancsak arról számolt be, hogy nincs egyezség a békealappal kapcsolatban, de mint látható szó sincs arról, hogy Magyarország vétózna, egyszerűen a tagállamok nem tudnak megeggyezni biztonyos kérdésekben. Mint mondta, Magyarország azt a kompromisszumos javaslatot tette, hogy ha juttatnak is a békealapból Ukrajnának forrásokat, akkor kössék ki, hogy mire használhatja azokat, és azokat a tagállamokat, aki ezt nem támogatják ne terhelje többlet befizetési kötelezettség.