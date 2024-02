Kedden nyilvánosságra hozta az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a 2022-es országgyűlési választások kampányfinanszírozásáról készült jelentését. A szervezet korábban a Fidesz-KDNP költéseit is vizsgálta, ezúttal pedig a hatpárti ellenzéki összefogás működését ellenőrizte.

Ellenzéki pártok fekete napja: százmilliókat fizethetnek vissza az államnak és örülhetnek, ha ennyivel megússzák (Fotó: Marton Bornyi / Márki-Zay Péter / Facebook)

Az ÁSZ elnöke, Windisch László a témában hátérbeszélgetést szervezett a sajtónak, amelyen többször is hangsúlyozta, hogy szakmai, jogszabályi alapon jártak el és visszautasította azokat a vádakat, hogy az ÁSZ politikai furkósbotként működne. Ezeket azért is tarthatta fontosnak elöljáróban leszögezni, merthogy a jelentés súlyos megállapításokat tartalmaz a 2022-es ellenzéki, tehát a DK-Momentum-Jobbik-MSZP-LMP-Párbeszéd, valamint a Mindenki Magyarországért Mozgalom (MMM) összefogás pénzügyeiről.

Bizonyítást nyert ugyanis, hogy bár ezek a pártok is betartották az általuk, illetve az egyéni jelöltjeik után kapott állami pénzek elköltésére vonatkozó szabályokat, azonban

külföldről érkező forrásokat is elfogadtak és azokat fel is használták a közvélemény befolyásolására.

Windisch László hangsúlyozta, hogy kampányolni abszolút jogszerű tevékenység, az a vélemény nyilvánítás szabadságába tartozik. Azonban a vonatkozó jogszabályok kifejezetten tiltják külföldi támogatások ilyen módon való érkezését, valamint azt a szervezeti struktúrát is, amelyet az összefogás kialakított ezeknek a pénzeknek az elköltésére. Az ÁSZ jelen állás szerint mintegy 261 millió forintról mondta ki, hogy az jogszerűtlenül került az ellenzéki pártokhoz. Ezt vissza kell fizetniük, de a jogszabály szerint ráadásul még ugyanekkora összeget le is vonnak tőlük a jövő évi állami támogatásukból.

Így tehát összességében több mint 520 millió forintba kerül a 2022-es szabálytalan választási kampányuk. Egyelőre.

Ugyanis az ÁSZ további 1,4 milliárd forint kapcsán látja bizonyítottnak, hogy az szintén külföldi pénzként érkezett a Márki-Zay Péter miniszterelnök jelöltségét támogató pártokhoz. Azonban ennek kapcsán felmerült, hogy ezt az összeget csak papíron fordították kampányra, valójában pedig pénzkifolyatás történt. Egy példa erre: az egyik nagyszabású tüntetésre buszokat szervezett az MMM, ennek ellenértékét pedig ki is fizette a szolgáltatónak. Csakhogy ezzel párhuzamosan ugyanerre a feladatra egy osztrák céget is megbízott, amelyet szintén kifizette a buszbérlés árát.

Ezért merült fel a gyanú az ÁSZ-ban, hogy itt esetlegesen már büntetőjogi tényállás is felmerülhet. Bevonta a NAV-ot ennek feltárására, amíg pedig az adóhatósági kontroll be nem fejeződik, erre az összegre nem vonatkozik a visszafizetés. Furcsa módon az ellenzéki pártoknak az lenne az érdeke, hogy a arra az álláspontja jusson, hogy az 1,4 milliárd forint valóban nem kampányra ment el, hanem például sikkasztás valósult meg. Ez esetben ugyanis az ÁSZ ezt az összeget nem követelné tőlük és így ugyanennyit sem vonnának el a soron következő állami támogatásukból. Ami pedig együttesen már 2,8 milliárd forint lenne és bizony csőddel fenyegetne több ellenzéki pártot is. Más kérdés, hogy ha a NAV szerint bűncselekmény valósult meg, azzal a bíróságon szembe kell néznie az összefogásnak.

Hogy a NAV ellenőrzése, mikor zárulhat le, azt nehéz előre megmondani. Ez hónapokat és akár éveket is jelenthet. Mindenesetre amennyiben kiderül, arra az ÁSZ reagálni fog. Ha bűncselekmény merült fel, akkor az ÁSZ lezárja a maga vizsgálatát. Amennyiben viszont az adóhivatal szerint az 1,4 milliárd forint valóban kampánycélokat szolgál, úgy az ÁSZ erről ki fogja mondani, hogy ennek forrásai is külföldi pénz, ezért pedig életbe lép a duplázó büntetés.