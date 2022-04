Április 3-án a Fidesz–KDNP fölényesen nyerte a parlamenti választásokat, és Orbán Viktor negyedszer is kétharmados többséggel alakíthat kormányt.

A listás szavazatok 98,96 százalékos feldolgozottsága alapján a kormánypártok elsöprő többséggel húzták be a győzelmet. Az ellenzéki összefogás csalódást keltő eredményeket ért el ezen a fronton, csaknem 20 százalékponttal elmaradt a kormánypártok eredményétől. A DK, az MSZP, a Jobbik, az LMP, a Momentum és a Párbeszéd által alkotott hatpárti összefogás 1 804 995 szavazatot zsebelt be, szemben a Fidesz 2 735 383 voksával.

Fotó: FERENC ISZA / AFP

Ez még kicsit nőhet, ha feldolgozottság eléri a 100 százalékot.

Választás 2022: még várni kell a 100 százalékos feldolgozottságra A fő kérdések szinte mindenhol eldőltek, de vannak még szoros versenyek. Az ellenzéki jelöltek máris egymásnak estek.

Érdekes adalék, hogy miközben a kormánypártok 2018-ban 2 824 551 szavazatot kaptak, körülbelül 89 ezerrel többet, mint most, addig ha a most egy tömbbe tömörülő hat párt (az MSZP és a Párbeszéd 2018-ban együtt indult) szavazatait összeadjuk, négy évvel ezelőtt 2 662 322 voksot gyűjtöttek be, azaz akkor több mint 857 ezerrel több választópolgár húzta be a X-et valamelyikük neve mellé.

Az ellenzéki tömb ilyen mértékű szavazatvesztése főként annak tudható be, hogy a négy évvel ezelőtti Jobbik-szavazók közül sokan nem támogatták a szoros együttműködést a baloldallal, ezért nagy részünk inkább a Mi Hazánkra szavazott, kisebb részük a Fideszre voksolt, vagy otthon maradt

– fejtette ki Rajnai Gergely, a Méltányosság Politikai Elemző Központ elemzője.

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Hozzátette, hogy a korábbi LMP-szavazók egy részét is elvesztette a baloldal, akik egyaránt távolságot akartak tartani Orbán Viktortól és Gyurcsány Ferenctől, így egy részük inkább a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot támogatta, mint az Ellenzéki Összefogást, amelynek az LMP is a része volt.

A politológus szerint a Mi Hazánk megerősödése elsősorban a baloldallal nem szimpatizáló Jobbik-szavazóknak volt köszönhető, ez a területi adatokból is jól kirajzolódik. A koronavírus-járvány miatti korlátozások határozott elutasítása ugyan piaci résnek tűnhet, de arányaiban ez kevés pluszszavazatot hozott a konyhára a szélsőjobboldali pártnak.