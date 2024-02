Flottafejlesztés be fog Ausztrália, a hajók száma több mint duplázódhat

Brutális összeget költ új fregattokra és más hadihajókra Ausztrália, mely tavaly már tengeralattjárókból is bevásárolt. Most a felszíni hajóhadat is növelnék.

2024.02.20. 07:58 | Szerző: VG/MTI

A hadikiadásait 11,1 milliárd ausztrál dollárral (2620 milliárd forint) növeli a következő 10 évben Ausztrália és a megnövelt költségvetésből többek között hadihajókat és fregattokat vásárol majd – jelentette be kedden Richard Marles hadügyminiszter. A közlés szerint a jelenleg 11 felszíni eszközzel rendelkező haditengerészet 26 hajónyira, a második világháború óta nem látott szintre bővül. A tárcavezető elárulta azt is, hogy az amerikai fejlesztésű, új típusú hadihajók jelentősen növelik majd a haditengerészet nagy hatótávolságú ütőképességét, s hozzátette, hogy 11 új fregatt beszerzése is tervben van. Az ausztrál haditengerészet egyik fregattja, a HMAS Melbourne

Fotó: Xinhua via AFP Marles kifejtette azt is, hogy azon dolgoznak, hogy a nagyhatalmak versengése közepette bizonytalanná váló világban a hadseregnek a 2030-as évek közepére egészen másféle kapacitásai legyenek, mint jelenleg. Azt a hadügyminiszter is elismerte, hogy a lépés jelentősen növeli a hadikiadásokat, ám szerinte erre szükség van, tekintettel az országra váró bonyolult stratégiai kihívásokra. A földrésznyi ország egy ideje igyekszik növelni katonai képességeit, miközben Canberra több alkalommal került diplomáciai összetűzésbe Pekinggel, melynek azt veti a szemére, hogy növelni igyekszik befolyását a térségben. Mint azt egy, az ausztrál kormány által tavaly megrendelt stratégiai szemle írja, a csendes-óceáni régiót az Egyesült Államok és Kína közötti növekvő versengés jellemzi, mely akár egy lehetséges konfliktust is magában hordoz. A felszíni flottára fordított legújabb kiadásokkal a kormány becslései szerint a védelmi kiadások a 2,4 százalékát is kitehetik a harmincas évek elejére. Tavaly márciusban az ország atommeghajtású tengeralattjárók beszerzéséről is döntést hozott.