Kap egy csomó pénzt a Nyugat-Balkán az Európai Uniótól – jó lenne tudni, mire megy Nemcsak az esztendő második fél évében az Tanácsának soros féléves elnökségét betöltő Magyarországnak, hanem magának az EU-nak is fontos a nyugat-balkáni bővítési folyamat. Ezt bizonyítja, hogy jó sok pénzt kap a régió a központi költségvetésből, ráadásul ősszel javasolták egy külön pénzügyi eszköz létrehozását is. A bökkenő tehát nem a támogatás mértéke, hanem hogy mire is mennek el a források.