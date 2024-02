Visszavonja kedden Új-Zéland azt a törvényt, mely megtiltotta volna, hogy a jövő generációi dohányt vásárolhassanak, noha az még hatályba sem lépett. A különösen kemény és a világon egyedülálló javaslat értelmében azok, akik 2009 után születtek, júliustól sosem vehettek volna dohánytermékeket, akkor sem, ha később betöltik a 18. életévüket.

Illusztráció. Fotó: ANP via AFP

A tervezet 90 százalékkal csökkentette volna a füstölő dohánytermékek nikotintartalmát, és a dohányboltok több mint 90 százalékát megszüntette volna. Az októberben megválasztott új kormány a Reutersnek megerősítette, hogy kedden visszavonják a törvény, a korábbi terveiknek megfelelően.

Casey Costello egészségügyiminiszter-helyettes szerint

a kormány továbbra is elkötelezett a dohányzás visszaszorításában, ám más szabályozói megoldásokkal tántorítaná el a dohányosokat szenvedélyüktől,

és ártalomcsökkentő megoldásokkal kísérletezne. A miniszterhelyettes szerint hamarosan új csomagot mutatnak be, amely inkább a leszokásban segíti a dohányosokat, és szigorítja az e-cigarettákra vonatkozó szabályozást is, hogy a fiatalokat is távol tartsa a káros szokástól.

A döntést közegészségügyi szempontból sokan kritizálták, és felhívták a figyelmet arra is, hogy a dohányzás különösen az őslakos maorik és pasifikák körében okoz károkat.