Hamarosan vágatlanul leadják Tucker Carlson Putyin-interjúját

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Moszkvába utazott Tucker Carlson, a Fox Newstól elküldött tévés, aki kijelentette, hogy Oroszországban minden nagyon jó. Az orosz sajtó faggatta az amerikai újságírót, hogy valóban Vlagyimir Putyin orosz elnökkel akar interjút készíteni. Amikor erről kérdezték, Carlson csak annyit mondott: „Majd meglátjuk.”

Fotó: AFP

Később az orosz média arról számolt be, hogy az orosz elnöki hivatalhoz megérkezett Tucker Carlson stábja. Az amerikai médiának az utazásával kapcsolatos éles bírálatokra Carlson így reagált: „Nem is tudom. Ezek őrültek, valóban őrültek.” Majd ezt követően az egykori tévés az X-en jelentette be, hogy interjút készít az orosz elnökkel.

Moszkvában vagyunk, hogy interjút készítsünk Vlagyimir Putyin orosz elnökkel

– közölte az oldalára feltöltött videóban, amelyben elmondta: azért ült le Putyinnal, hogy kiderüljön az igazság az orosz–ukrán háborúról, mert szerinte eddig senki sem mondta el az igazságot. A Fox News egykori műsorvezetője úgy fogalmazott, hogy újságíróként kötelessége informálni az embereket, illetve a nyugat eddig nem halhatta az orosz elnök hangját. Carlson azt is kiemelte, hogy

az interjú vágatlan lesz, és amelyet később az X-oldalára is feltölt.

Carlson köszönetet mondott Elon Musknak, aki „megígérte, hogy nem fogja elhallgatni vagy blokkolni ezt az interjút”, de a véleménye szerint más csatornák majd megpróbálják cenzúrázni a felvételt.

Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

Christiane Amanpour, a CNN műsorvezetője – aki korábban Szijjártó Péterrel is csinált már interjút – azt mondta, „abszurd” azt állítani, hogy amerikai újságírók nem próbáltak interjút kérni Putyintól. „Tényleg azt hiszi Tucker, hogy mi, újságírók nem próbáltunk minden nap interjút kérni Putyin elnöktől Ukrajna teljes körű inváziója óta?” – írta az X-en. Steve Rosenberg, a BBC oroszországi szerkesztője is kijelentette, hogy a BBC több interjú kérelmet nyújtott be a Kremlhez az elmúlt 18 hónapban. És számukra mindig az a válasz érkezett, hogy: „nem”.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy a találkozót kedden rögzítették. Hanna Maliar ukrán védelmi miniszterhelyettes az interjúra reagálva úgy fogalmazott: „az egyetlen biztonságos interjú ebben a helyzetben a hágai kihallgatás lenne.” A megjegyzés arra vonatkozott, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) háborús bűncselekményekért viselt feltételezett felelőssége miatt elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen, mert személyesen felelős ukrán gyermekek jogellenes deportálásáért és átszállításáért Oroszországba.

„Nyilvánvalóan kockázatos egy ilyen interjú elkészítése” – hangsúlyozta Carlson a videóban. Hozzátette, hogy ő maga fizette ki az oroszországi utazást, és azért akarta elkészíteni az interjút, mert

a mainstream média által „a legtöbb amerikai nincs tájékoztatva” arról a konfliktusról, amely „átalakítja a világot”.

Kifejtette hogy a háború kezdete óta nyugati újságírók sokszor készítettek interjút Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akit a háború előtt sokszor neveztek még „diktátornak”. A volt tévés szerint ezek az interjúk voltak „kormányzati propaganda” anyagok, amelyeknek az volt a céljuk, hogy Egyesült Államokat egyre jobban bevonják a háborúba.