Az első fokon elítélt Gyárfás Tamás arról beszélt az ATV Startban, hogy irracionális azt hinni, hogy köze volt a Fenyő-gyilkossághoz. Az egykori Napkelte producere azt mondta, nem akart megszólalni a bírósági ítélet után, a szereplést végül mégis azért vállalta, mert úgy érzi: ügyével kapcsolatban sok a téves közlés a sajtóban.

Fotó: Kurucz Árpád

Az egyik ilyen szerinte, hogy elterjedt: széttárta a karját, amikor Portik Tamás Fenyő János megöléséről beszélt neki. Gyárfás szerint egy másik, két hónappal későbbi beszélgetés során volt szó széttárt kézről, Portik szándékával sosem azonosult.

Gyárfás telefonján elindított egy hangfelvételt az állításának bizonyítására. Gyárfás szerint ráadásul videó sem készült erről az esetről, csak hangfelvétel, így nem is lehet ezt állítani.

A Fenyő-gyilkosságban bűnsegédként elítélt üzletember azt is mondta, hogy a bíróság döntését nem akarja minősíteni, arra számít, hogy másodfokon kiderül az igazság.

Gyárfás felidézte, hogy Fenyő János meg akarta szerezni a Napkelte című műsort, „ez mindenkinek ismert volt”, és sikerült is neki másfél évre a szerkesztési jogát megkapnia.

1996. október 11-én – amikor Peták István volt az MTV elnöke – kapta vissza ezeket a jogokat Gyárfás. A most elítélt volt producer azt mondta: Akkoriban sok mindent mondtak róla – idézte fel –, hogy fáradt, meggyötört, de azt, hogy hülye, nem. Tizenhat hónappal azután, hogy visszakapta a műsorát, akkor fordulna bárkihez, alvilági taghoz segítségért? Irracionálisnak tartja ezt, amivel ráadásul zsarolhatóvá is vált volna – mondta.

Portikkal egyetlen pénzügyi kapcsolata volt, mint mondta, 2004. augusztus 11-én ingatlant cseréltek. Portik ekkor elment Kovács Lajoshoz, a döglött ügyek ügyosztályának a vezetőjéhez, és elmondta, hogy ebből a közös ügyletből szerinte Gyárfás 200 millió forinttal jobban járt. Gyárfás erről ezt mondta az adásban: „Aki tud olyat, hogy megbíz valakit, hogy tegyen neki szívességet, öljön meg vagy ölessen meg bárkit, és utána az fizet nekem kétszázmilliót, akkor sok ember ettől meggazdagodna.”

A határozat nem jogerős, az ellen a vád és a védelem is fellebbezést jelentett be. A határozat ellen az ügyész Gyárfás Tamás szabadságvesztése időtartamának emeléséért és a felbujtókénti elmarasztalásáért jelentett be fellebbezést. Portik Tamás életfogytig tartó szabadságvesztését az ítélet szerint legkorábban húsz év múlva lehet felülvizsgálni, a vádhatóság ennek megemelésére tett javaslatot. Pappné Jenei Andrea ügyész azt is indítványozta, hogy a szökés, elrejtőzés veszélye miatt Gyárfás Tamást tartóztassa le a bíróság, Póta Péter azonban ezt nem találta indokoltnak.

Gyárfás Tamás és védője szerint a bíróság tévesen állapította meg a tényállást, illetve a felelősség kérdését, ezért fellebbezést jelentettek be. Portik Tamás és védője ugyancsak helytelen ténymegállapítás miatt elsősorban felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett, így az ítélet nem jogerős.