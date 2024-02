II. Abdalláh jordániai király azonnali tűzszünetet követelt az izraeli háborúban a felek között, a Gázai övezet civil lakosságának megkímélése és humanitárius megsegítése érdekében. Az uralkodó szerint egyetlen módon lehet véget vetni a több évtizede tartó izraeli-palesztin konfliktusnak: olyan távlatot nyitni a palesztinoknak, amelyben szerepel saját államuk létrehozása az Izrael által 1967-ben megszállt területeken, beleértve Kelet-Jeruzsálemet.

Fotó: AFP

II. Abdalláh Izrael Rafahban tervezett offenzívájának veszélyeire is figyelmeztetett. A Gázai övezet legdélibb részén, az egyiptomi határ közelében fekvő Rafahnál közel másfél millió, az övezet északi részéről elmenekült palesztin él ideiglenes szálláshelyeken. Szárazföldi csapatok egyelőre sem hatoltak be a városba, de az izraeli légierő több légitámadást is végrehajtott.

Musztafa Hijári jordániai katonai szóvivő pedig közölte: a jordániai hadsereg fennállása során eddigi legnagyobb légi segélyszállítási akcióját hajtotta végre hétfőn a mintegy 2,3 millió lakosú palesztin területen. A műveletben négy, köztük egy francia - C-130-as katonai szállítógép vitt segélyt az övezetbe oly módon, hogy a tengerpart mentén 11 helyen ledobták a csomagokat.

Jordánia már korábban is légi úton juttatott el egészségügyi segélycsomagokat a Gázai övezetbe a jordániai hadsereg által ott üzemeltetett egészségügyi intézményeknek. A Gázai övezeti egészségügyi források szerint a szárazföldi harcok októberi kezdete óta legkevesebb 29 782 palesztin vesztette életét és 70 043 gázai sebesült meg.