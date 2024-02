Ugyan Lázár János csütörtöki sajtótájékoztatójának apropója a pénteki tarifaváltás volt a közösségi közlekedésben, az esemény legmarkánsabb része kétségtelenül az volt, amikor az építési és közlekedési minisztert a kegyelmi ügyről és a pedofíliáról kérdezték.

Lázár János kifakadt: „Vásárhelyi Jánosnak a börtönben kellene megrohadnia” – felvetette a halálbüntetést. Fotó: Soós Lajos

A tárcavezető ugyanis túlzás nélkül kifakadt, éles és dühös megjegyzéseket tett, ugyanakkor fontos részleteket is nyilvánosságra hozott a bicskei gyermekotthonban történtekről. Először is arról beszélt, hogy Novák Katalin kegyelmi döntése kapcsán három érzés alakult ki benne. Akinek gyereke van, nehezen tud indulat nélkül beszélni a történtekről.

Lázár János dühös a kegyelmi ügy miatt

Először is megrendült, mert egy gyermek öngyilkos lett, sőt azt lehet feltételzeni, hogy Vásárhelyi Jánosnak, a bicskei gyermekotthon igazgatójának több tucat, adott esetben több száz áldozata lehetett. Másodszor bánatot érez, hogy egyáltalán megtörténhetett a kegyelmi ügy, és ezzel mindenki így van a kormányban. Nem a lemondások miatt, hanem önmagában az, hogy egy ilyen kegyelem előfordulhatott. Végül pedig dühös, mert nem a kellő megtorlás következett.

Nekem az a véleményem, hogy Vásárhelyi Jánosnak és az összes pedofilnak a börtönben kellene megrohadnia

– szögezte le. Úgy folytatta, hogy azon kevesek közé tartozik, akik a halálbüntetés pártján állnak, és szerinte ez olyan ügy, amiben a nagyon súlyos és szigorú büntetések kérdése is felmerül. Nem tud elmenni szó nélkül amellett, hogy Vásárhelyi János 25 évet is kaphatott volna, ehelyett nyolcra ítélték. Ennek okairól szerinte érdemes lenne megkérdezni a bírót.

Ugyancsak bántja és dühíti, hogy Kónya Endre (ő kapott kegyelmet Novák Katalintól, a bicskei gyermekotthon igazgatóhelyettese volt – a szerk.), akinek szintén börtönben volna a helye, nem a presbitériumban, viszonylag hamar házi őrizetbe került. Mindkettőt súlyos hibának tartja. Ezeknek a problémáknak az orvoslása valóban jogalkotással megoldható a jövőre nézve, de a múltra nézve viszont nem. A hiba kijavításán mindannyian dolgoznak. Aláhúzta, hogy a történtek miatt Novák Katalin államfőként mindenki nevében bocsánatot kért.

Azért az se semmi, hogy az ellenzéki pártok abuzált gyerekek tragédiájából kovácsolnak politikai előnyt. Ezeknek a gyerekeknek a sorsát, szenvedését, kínját, évtizedeken át tartó személyes tragédiáját felhasználják, ez visszaélés ezeknek a gyerekeknek a személyes jogaival és életével. Ez a legkevésbé politikai téma, ez országos probléma

– értékelt.

Ha a kormány tud az ügyről, nem születik meg a kegyelem

Kijelentette, hogy sem ő, sem a kormány nem tudott erről a kegyelmi döntésről, és garantálta, hogy ha tudtak volna, nem ez a döntés és nem ez a büntetés született volna. Ebben az ügyben semmiféle kegyelemnek nincs helye, pedofíliának nem jár kegyelem és nem jár bűnbocsánat. Üzenetértékű mozzanat volt, amikor az egyik újságíró K. Endréről kérdezte, Lázár János pedig kijavította, hogy mondja ki nyugodtan a teljes nevét: Kónya Endre.

Balog Zoltán érintettsége kapcsán úgy reagált, hogy egyházi ügyeket a kormányon ne kérjék számon. Az egyház majd eldönti a következményeket. „Számomra megrázó dolog, mert Balog Zoltán erkölcsi és emberi értelemben egy oszlop. Bízom benne, hogy megtalálja a megfelelő választ ezekre a kérdésekre. A mi célunk, hogy Magyarország, a református egyház és a Fidesz erős legyen. Minden, ami ezt veszélyezteti, nem helyes” – húzta alá.

Nem gondolja, hogy a kegyelmi ügyek minden részlete a nyilvánosságra tartozik, de ennél nagyobb transzparenciát el tud képzelni. Valóban volt összezördülés a köztársasági elnöki hivatal és a tárcája között, de ezzel együtt is objektívan meg tudja ítélni a történteket. Eddig nem volt téma a kegyelem kérdése, mert az elmúlt 35 évben a köztársasági elnökök nem éltek a kegyelmi joggal ilyen sűrűn és ekkora mennyiségben. Informálisan sem volt senkinek információja arról a kormányban, hogy a köztársasági elnök milyen ügyben készül kegyelmet adni.

Orbán Viktor és a kormány tagjai Sopronbánfalván szembesültek ezzel az üggyel a kirobbanása után két-három nappal. Ott ültem Orbán Viktor mellett, pontosan láttam, milyen reakciók voltak, mikor megértettük az eset lényegét

– idézte fel. Szerinte nagyon egyszerű a helyzet, nem kell túlbonyolítani: ha a kormányból bárki tudott volna Kónya Endre kegyelméről, az nem születik meg. Emlékeztetett rá, hogy a miniszterelnök elrendelt egy vizsgálatot minden gyermekotthonra kiterjedően, de a konkrét ügyet is érintően. „Tűzzel-vassal tárjuk fel, minden akadályt elhárítva akár 1990-ig visszamenően a bicskei intézmény működését és a törvénytelenségek sorozatát” – jegyezte meg.

A pedagógusok és a pszichológusok szerint a gyerekek hazudtak a pedofil bicskei igazgatóról

Szerdán a kormányülésen meghallgattak egy előzetes vizsgálati jelentést. Ezt Pintér Sándor belügyminiszter tette meg arról, hogy mi történt 2011-ben. Akkor a Tarlós István vezette főváros feljelentése – amelyet egy fenntartói vizsgálat is megelőzött – nyomán nyomozás indult, amelynek a teljes dokumentációja rendelkezésre áll. Több száz oldal, ennek a feldolgozása zajlik. De azt már most lehet tudni, hogy kimerítő nyomozást végzett a rendőrség, 35 tanút hallgattak meg, köztük pedagógusokat és pszichológusokat is.

Megdöbbentő módon a pszichológusok az mondták, hogy a gyerekek nem mondanak igazat, és az intézményben dolgozó pedagógusok is azt mondták egybehangzóan, hogy a gyerekek hazudnak

– jelentette be Lázár János. Ezért pedig az intézmény vezetőjével, tehát Vásárhelyi Jánossal szemben gyanúsításra nem kerülhetett sor. Az a pedagógusi közösség, amely az igazgató keze alatt dogozott, összezárt az igazgató mögött, nem tett rá terhelő vallomást. A pszichológusok is az igazgató, nem pedig a gyerekek oldalára álltak. Miután így nem emeltek ellene vádat, a bűnügyi nyilvántartásban sem szerepelt, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezett, és állami és fővárosi kitüntetésekre felterjeszthető volt.

Lázár János biztos abban, hogy Vásárhelyi János 26 éven keresztül folyamatosan abuzálta a bicskei gyermekotthonban lakó gyerekeket. Egy ilyen embert nem szabad kiengedni, a börtönben van a helye, nem tíz évre kell elítélni, hanem sokkal többre. Szóba sem jöhet, hogy hamarabb kikerüljön, és sokkal súlyosabb ítéletet kell kiszabni minden pedofilügyben. Meg kell akadályozni a kegyelmet, hogy erkölcsi bizonyítványt kapjon egy pedofil. Nincs kegyelem, ezt kell mindenki számára világossá tenni.

Súlyos társadalmi vita jön

Fel kell deríteni minden ilyen ügyet: 2010 előtt 80-an ültek börtönben ilyen cselekmények miatt, most 660-an. Szerinte még ennél is sokkal többen vannak, mert ezek az emberek mindent elkövetnek a gyámságuk alá helyezett gyerekek és a környezetük megtévesztésére is. Ez az oka, hogy sokszor olyanok buknak le pedofíliával, akik köztiszteletben álló személyek, mert mesterei a megtévesztésnek.

Egy biztos: az ő fejében nincs olyan ok, ami miatt kegyelmet lehetett volna adni. Teljesen mindegy, mi az oka Kónya Endre kegyelmének, nem kaphatott volna kegyelmet. Nem létezik ilyen ok. Ugyanakkor jelezte, hogy fontos és súlyos kérdés lesz, és meg fogja osztani a társadalmat, hogy amikor a fővárosi önkormányzat még 2010 előtt ezt az embert (itt vélhetően Vásárhelyi Jánosra utalt – a szerk.) kinevezte, akkor pontosan tudták, hogy homoszexuális. Ez kiderül a vonatkozó dokumentumokból. Azt a vitát kell lefolytatni, hogy vezethet-e valaki homoszexuális nemi identitással gyermekintézményt. Ebben a kérdésben egyelőre nem akar állást foglalni, szeretné meghallgatni az érveket. De ez a kérdés mindenképpen fel fog merülni a vizsgálatok eredményeképp.

Nem a homoszexualitás és a pedofília összemosásáról van szó, csak elmondtam egy tényt, és azt, hogy ez a vita fel fog merülni. Nem mostam össze semmit semmivel, nem is akarok. Csak világossá szeretném pontosan tenni, hogy mi történt. Ha az ügynek a mélyére nézünk, akkor ki fog derülni, mi történt 1990 óta a Demszky Gábor vezette főváros kinevezési gyakorlatában. Ezt csak azért mondom, hogy mindenki legyen tisztában azzal, mi előtt állunk. De helyesnek tartom ezt a vitát, mert ez a gyerekek védelmét szolgálja, ez a legfontosabb

– magyarázta.