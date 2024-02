Navalnijt is érintő fogolycseréről tárgyaltak, amikor az aktivista meghalt

Közel volt a szabaduláshoz Alekszej Navalnij orosz ellenzéki aktivista, akit egy sarkvidéki büntetőtelepen ért a halál február 16-án. Az aktivista egy közeli szövetségese szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem tudta elviselni annak a gondolatát, hogy Navalnij szabadulhat, ezért ölette meg az ellenzéki vezetőt.

A Kreml tagadja a vádakat, melyek szerint köze lett volna Navalnij halálához, melynek oka természetes volt a halotti iratok szerint. Az Oroszországon kívül tartózkodó Maria Pevcsik, aki a Navalnij-féle korrupcióellenes szervezet társelnöke, azonban dokumentumokkal nem támasztotta alá értesüléseit a küszöbön álló fogolycseréről.

Fotó: AFP

Navalnij szövetségese a YouTube-on azt állította, hogy Navalnijt és két, meg nem nevezett amerikait cseréltek volna ki Vadim Kraszikovra, aki Németországban ül egy börtönben egy német földre menekült csecsen disszidens meggyilkolásáért. Az orosz hírszerzéshez, az FSZB-hez köthető Kraszikov életfogytig tartó börtönbüntetést kapott a gyilkosságért – idézi fel a Reuters.

Putyin a Tucker Carlsonnak adott interjújában jelezte, hogy szeretné ismét orosz földön látni Kraszikovot, akit hazafinak nevezett. Pevcsik szerint a fogolycseréről szóló tárgyalások már a végükhöz közeledtek, amikor Navalnij meghalt. Véleménye szerint az aktivista kicserélésének az ötlete Roman Abramovicstól származik. Ám

azt a korrupcióellenes aktivista nem árulta el, hogy Putyin miért nem mondott egyszerűen nemet a fogolycserére, és miért választotta helyette a gyilkosságot.

Noha a két amerikai állampolgár nevét sem árulta el Pevcsik, feltételezhető, hogy a The Wall Street Journal újságírójáról, Evan Gershkovichról és az egykori haditengerész Paul Whelanról van szó. Moszkva mindkettőjüket kémkedéssel vádolja.

Egy a tárgyalásokat ismerő névtelen orosz forrás pedig azt mondta a Reutersnek, hogy a fogolycsere február közepén történt volna, és abba Navalnij és felesége is beleegyezett. Ezen forrás szerint is része volt a tárgyalásoknak Abramovics. Mint mondta, eredetileg csak Gershkovich szabadulása volt a tét, ám ettől Németország elzárkózott, mondván, az az amerikaiak problémája. Navalnijjal együtt azonban már Berlin is kötélnek állt. Az utolsó részleteket Olaf Scholz német kancellár washingtoni útján tisztázták.

Navalnij holttestét az orosz hatóságok csak szombaton adták át a néhai aktivista anyjának, és arról egyelőre keveset tudni, hogy a temetést hogyan tartják majd. A tragikus sorsú ellenzéki politikus csapata szeretne nyilvános megemlékezést tartani Moszkvában.