Őrizetbe vettek Németországban két afgán állampolgárt, akik a gyanú szerint fegyveres támadásra készültek a svéd parlament közelében – közölte kedden a német szövetségi ügyészségi hivatal szóvivője. A két férfit Türingia szövetségi tartomány fővárosától, Erfurttól 85 kilométerre, Gera városában fogták el.

Fotó: Shutterstock

Az ügyészségi szóvivő közlése szerint a gyanúsítottak 2023-ban csatlakoztak az Iszlám Állam-Horaszán Tartomány (ISKP) nevű – elsősorban Afganisztánban aktív – csoportjához, ahonnan a támadással kapcsolatos utasításokat is kapták. A feltételezett terroristák a gyanú szerint együtt kétezer euró (790 ezer forint) értékű adományt gyűjtöttek össze a szervezetnek, az interneten tervelték ki a támadás részleteit,

és több sikertelen kísérletet is tettek az ehhez szükséges fegyverek beszerzésére.

Az ügyészség által kiadott közlemény szerint a támadást a svédországi Korán-égetések elleni megtorlásként tervezték végrehajtani, a gyanúsítottak célpontjai között rendőrök is szerepeltek. Marco Buschmann német igazságügy-miniszter szerint az őrizetbe vett személyek már konkrét előkészületeket tettek egy véres merényletre.

Az ISKP Afganisztánban évek óta fegyveres konfliktusban áll az ugyancsak iszlamista tálibokkal: míg a tálibok az iszlám törvényeken alapuló, de független Afganisztánért harcoltak, addig az Iszlám Állam egy az egész világra kiterjedő iszlám kalifátust akar létrehozni, amelybe nem fér bele egy önálló afgán állam létezése.

Az ISKP többtucatnyi merényletet követett el az elmúlt években Afganisztánban: mecsetek, iskolák és hivatalok mellett nagykövetségeket is célba vett. A szervezettel hozták összefüggésbe annak a merényletnek a tervét is, melyet állítólag újévkor akartak elkövetni a kölni dóm ellen. Németországban az utóbbi hónapokban a csoport több tagját is letartóztatták.