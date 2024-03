Az orosz-ukrán háború 748. napja – Zelenszkij szerint amíg az ukrán katonák tartják magukat, addig a franciáknak nem kell bevonulniuk Ukrajnába

Több oroszországi olajfinomító is lángra kapott és az áramszolgáltatás is szakadozott keddre virradóra ukrán dróntámadások miatt, amelyek még Moszkvát is elérték – derül ki az orosz hatóságok közléseiből. A jelentések szerint Orjolban és Nyizsnij Novgorodban is kigyulladtak létesítmények, míg Oroszország szerte 25 drónt vett célba a légvédelem.