A DK elnöke megkezdte a bűncselekményekkel vádolt embereinek a mosdatását – fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön a Facebook-oldalán, Gyurcsány Ferenc állításaira válaszul.

Fotó: Katona Tibor/MTI

Kocsis Máté azt is írta, hogy már Gyurcsány Ferenc is előremenekül a politikai ellenfelek okolásával, magyarázkodással, és fenyegetőzéssel a büntetőeljárások miatt, amelyekről ezek szerint pontosan tudja, hogy lesznek – tette hozzá. Kocsis azt írta: a DK elnöke a mondanivalójával arra is biztatja a baloldali önkormányzatokat, hogy nyugodtan lopjanak, az sem baj, ha kiderül, mert majd a jobboldalt hibáztatják megint érte. A Fidesz frakcióvezetője szerint Gyurcsány Ferenc azt is üzeni, hogy az agresszív utcai akciók és a „Varju-féle választási csalások” is beleférnek, legfeljebb megfenyegetik a bírákat, ügyészeket.

Közölte: ma már mindenki látja, hogy Gyurcsány Ferenc emberei és Karácsony Gergely főpolgármester csődbe vitték az ország leggazdagabb önkormányzatát. „Hídpénzbotrány, adománygyűjtő ládikák fekete dollárokkal, csúszópénzek és pénzmosás” – sorolta az. „Gyurcsány úr, jól ismerjük már a sok évtizedes kommunista trükkjeiket: mindig azzal vádolják az ellenfeleiket, amit saját maguk követnek el” – fogalmazott a politikus.