Március 16-tól 28-ig karbantartási munkálatokat végeznek Budapesten a Nagyszőlős utca feletti vasúti hídon, ezért korlátozzák a Déli pályaudvar és Budapest-Kelenföld között a vasúti forgalmat – közölte csütörtökön a Mávinform a vasúttársaság honlapján.

Fotó: Kallus György/Világgazdaság

Azt írták, a változás érinti a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa, a Székesfehérvár-Szombathely, a Székesfehérvár-Tapolca és a Budapest-Pusztaszabolcs vonal elővárosi és távolsági forgalmát is. Március 16-tól 28-ig több járat fővárosi végállomása is módosul, Kelenföldre, vagy a Déli pályaudvar helyett a Keleti pályaudvarra kerül át. Egyes éjszakákon Ferencváros és Budapest-Kelenföld között is munkavégzés folyik, emiatt néhány vonat közlekedése módosul – olvasható a tájékoztatásban.