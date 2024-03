Orosz elnökválasztás: civilek és az ukrán hadsereg is támadja a szavazóhelyiségeket

Megtámadták az orosz ellenőrzés alatt álló Herszon régió több választási helyiségét – közölte a Telegramon a megye választási bizottsága a katari Al Jazeera szerint. Az ukrán erők Kahovka és Brylivka településeken csaptak le a voksolásra használt épületekre, amelyekben károk keletkeztek, többen pedig megsérültek. Vlagyimir Putyin orosz elnök közben azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy „fegyveres akciókkal” próbálja megzavarni az orosz elnökválasztási folyamatot és a határ menti régiókban élő embereket – derült ki abból a videóra vett beszédrészletből, amelyet az elnök az orosz biztonsági tanácsi ülésén mondott.

Többen megzavarták az orosz elnökválasztást a szavazás első napján.

Fotó: AFP

Az orosz elnökválasztás első napja alatt a rendőrség legalább nyolc embert őrizetbe vett a szavazóhelyiségek megrongálása miatt.

Őrizetbe vették azt a nőt, aki festéket öntött egy szavazóurnába. A hatóság szerint a nő akadályozta a választójog gyakorlását. Így tettek azok is, akik az oroszországi Voronyezs, Karacsaj-Cserkecsia és Rosztov régiókban hasonlóan cselekedtek. Letartóztatták azt az idős nőt is, aki felgyújtott egy szavazófülkét. A szibériai Hanti-Manszi régióban is egy nő próbálta felgyújtani a szavazóurnát, ő Molotov-koktéllal vette célba a leadott szavazatokat. A cseljabinszki régióban pedig egy férfi próbált tüzeskedni, ő petárdával akarta lángra lobbantani a szavazóhelyiséget. Hasonló incidensekről számolt be a média Szentpétervárról és az elcsatolt Krím félszigetről is.

Egyes közvélemény-kutatások szerint azok a fiatalok szavaznak a legkisebb eséllyel a jelenlegi orosz elnök újrázására, akik eddig csak Vlagyimir Putyin rezsimjében éltek. A számok szerint Putyin uralmát leginkább a fiatalok bírálják, ők azok, akik a legkevésbé elégedettek az orosz politikai rendszerrel.