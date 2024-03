A francia kormány és a korzikai képviselők megállapodtak keddre virradóra az alkotmányos szövegtervezetről, amely a Franciaországhoz tartozó sziget köztársaságon belüli autonóm státuszának elismeréséről rendelkezik.

Korzika jelképe, zászlaja a „Testa mora”

Fotó: Shutterstock

„Ezt a megállapodás-tervezetet most továbbítják a korzikai területi közgyűlésnek, hogy szavazzon róla” – jelentette be Gérald Darmanin francia belügyminiszter. „A szöveg tiszteletben tartja mind a köztársasági elnök, mind a magam által meghatározott határvonalakat, és az Emmanuel Macron által meghatározott határidőt is, a hat hónapos időszakot, amely március végéig tart, és amelynek megállapodáshoz kell vezetnie” – tette hozzá a miniszter.

Az államfő szeptember végén történelmi pillanatnak nevezte azt, hogy a francia kormány az államon belüli autonómia megadását javasolja Korzikának, amelynek vezetői hosszú ideje követelik az önállóságot.

Emmanuel Macron azért tett látogatást a szigeten, hogy személyesen zárja le azokat az autonómiát előkészítő tárgyalásokat, amelyek két évvel ezelőtt kezdődtek meg a kormány és a helyi vezetők között a zavargásba torkolló tüntetések után.

Az erőszak azért robbant ki, mert 2022 márciusában Yvan Colonnát, aki életfogytiglani börtönbüntetését töltötte Claude Erignac korzikai prefektus 1998-ban történt meggyilkolásában való részvételért, a börtönben megölte egy másik elítélt.

A belügyminiszter és a korzikai képviselők megállapodásra jutottak az első bekezdés szövegében, amely szerint „ez az alkotmányos szöveg Korzika autonóm státuszának elismeréséről rendelkezik a köztársaságon belül, figyelembe veszi a mediterrán sziget jellegéhez kapcsolódó saját, valamint történelmi, nyelvi és kulturális közösségéhez fűződő érdekeit, amelyek a területéhez való egyedülálló kötődését hozták létre”. A korzikai végrehajtó tanács autonómiapárti elnöke, Gilles Simeoni úgy vélte, hogy döntő lépés történt. Üdvözölte, hogy „a törvényhozó jellegű hatalom elve, amely az Alkotmánytanács ellenőrzése alatt áll, egyértelműen rögzítve van”. „Azt mondanám, hogy ma este az elődöntőben vagyunk, de az elődöntőt és a döntőt még meg kell nyernünk” – fogalmazott a korzikai vezető.

A függetlenség és elszakadás kérdése nincs napirenden a Franciaországhoz a XVIII. század végén csatolt szigeten, ahol az elmúlt évtizedek merényletei után viszonylagos politikai stabilitás alakult ki.

A korzikai pártszövetségnek ugyanakkor évek óta az a célja, hogy a sziget megkapja az autonómiát.