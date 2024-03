Trágyával küzdenének az ukrán import ellen a cseh gazdák

Egyre durvábbá válnak a gazdatüntetések, többek között Csehországban is, ahol a tiltakozók Prága forgalmát is megbénították. A gazdák úgy vélik, hogy nem kapnak elég támogatást, miközben az ukrán dömping elárasztja piacaikat, ráadásul az egyre szigorúbb környezetvédelmi előírásokkal is meggyűlik a bajuk.

2024.03.07. 15:52 | Szerző: K. B. G.

A cseh gazdák a kormány irodája elé öntött trágyával és Prága utcáinak traktoros blokád alá vételével tiltakoztak az olcsó, Európai Unióba tartó agrárimport leállítása érdekében. Egész Európa forrong A gazdák Európa-szerte hónapok óta tiltakoznak az unió Green Deal nevű programjának korlátozásai ellen – melyek célja például a túlzott vegyszerhasználat visszafogásával vagy a talaj pihentetésével a mezőgazdaság fenntarthatóbbá tétele – és az Ukrajnára vonatkozó vámok visszaállítása érdekében. Fotó: STRINGER / ANADOLU / Anadolu via AFP Szerdán Lengyelországban több ezer gazda tiltakozott a miniszterelnöki hivatal előtt és követeléseiknek többek között autógumik égetésével adtak nyomatékot, míg a múlt hónapban Brüsszelben gyújtogattak gumikat az uniós agrárminiszterek gyűlésén – idézi fel a Reuters. A cseh kormány nem hátrál A cseh gazdák csütörtökön immár harmadik alkalommal tüntettek február közepe óta, és most több száz traktorral érkeztek Prágába, több helyen leállítva ezzel a forgalmat is. A kormány irodái előtt pedig rendőri jelentések szerint a tiltakozó gazdák trágyát öntöttek az utcákra, ami miatt egy embert le is tartóztattak. A gazdák mindemellett gyalogos tüntetést is tartottak, ám azt szirénákkal, sípokkal és skandálással tették hangosabbá. A tüntetők között volt, aki szerint a mezőgazdaság jövője a tét, ám úgy érzi, hogy a kormány csak a táj karbantartóiként számít rájuk. A kormány ugyanakkor nem igazán kíván engedni a gazdák nyomásának, amit Petr Fiala cseh miniszterelnök nemes egyszerűséggel zsarolásnak nevezett. Marek Vyborny agrárminiszter kritizálta a trágya utcákra öntését, ám amikor beszélt a tüntetőkhöz, többször kifütyülték. Mit akarnak a gazdák? Azonban a gazdák úgy érzik, hogy a kormány és az EU őket helyezte nyomás alá és nem fordítva. A cseh agrárkamara elnöke, Jan Dolezal szerint elegük van. Az agrárkamara a támogatások 2022-es szintre való visszaállítását követeli, valamint a munkahelyek támogatását az agráriumban, továbbá a földadó csökkentését. Mindemellett szeretnék elérni, ha a kormány tenne valamit az uniós piacokon kialakult mezőgazdasági túlkínálattal, melyet az olcsó ukrán import okozott.