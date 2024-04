Az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban titokban nagy hatótávolságú rakétákat szállított Ukrajnába és az ukrán erők már kétszer használták is őket – közölte szerdán egy amerikai tisztviselő. A rakétákat egy 300 millió dollár értékű, Ukrajnának szánt katonai segélycsomag tartalmazta, amelyet Joe Biden amerikai elnök március 12-én hagyott jóvá.

Az Egyesült Államok titokban szállított nagy hatótávolságú rakétákat Ukrajnának / Fotó: AFP

A tisztviselő nem árulta el, hogy hány rakétát küldött az Egyesült Államok, de azt igen, hogy április 17-én használták őket először, egy krími orosz repülőtér ellen, amely körülbelül 165 kilométerre volt az ukrán frontvonaltól. A forrás szerint hónapokon keresztül tárgyalta a Biden-adminisztráció, hogy küldjenek-e 300 kilométeres hatótávval rendelkező taktikai rakétarendszereket Ukrajnának – írja a Reuters.

A Pentagon kezdetben ellenezte a nagy hatótávolságú rakéták bevetését,

attól tartva, hogy az amerikai raktárkészletből származó rakéták elvesztése rontaná az Egyesült Államok katonai felkészültségét.

A tisztviselő szerint végül az győzte meg az amerikai vezetést, hogy Oroszország decemberben és januárban is Észak-Korea által szállított nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákat vetett be Ukrajna ellen. A döntéshozásban az is nagy szerepet játszott, hogy az orosz csapatok kitartóan célba vették Ukrajna kritikus infrastruktúráját.

Az amerikai szenátus is áldását adta kedden késő este arra a segélycsomagra, amely Ukrajna, Izrael és Tajvan számára nyújt finanszírozást, és amelyet a hét végén fogadott el a képviselőház. Ukrajna 61 milliárd dollárra számíthat a törvény elfogadásának köszönhetően.