Az európai nacionalisták azért érkeztek Brüsszelbe, hogy felvegyék a harcot az EU szuperállamával, de végül leginkább egy helyi polgármester ellen harcoltak. Nemzetközi felháborodást váltott ki a Nemzeti Konzervativizmus Konferencia (NatCon) beszüntetésére tett kísérlet. A hírcunamiból azonban leginkább a szélsőjobboldali, nacionalista, az Európai Uniót kritizáló erők profitáltak – kezdte cikkét a Politico.

Migráns hátterű polgármester akarta betiltani Orbán Viktor konferenciáját / Fotó: AFP

A konferencia lebonyolítását Emir Kir, a területi illetékességű kerület, Saint-Josse-ten-Noode szocialista polgármestere rendőrökkel próbálta megakadályoztatni, mivel szerinte az veszélyeztette a közvéleményt, mert az eseményen bevándorlóellenes politikai erők képviselői is felszólalnak. A bíróság azonban más álláspontra helyezkedett, s az esemény kisebb szünet után folytatódott. A konferencián beszédet mondott Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Nigel Farage angol euroszkeptikus politikus is, valamint Rishi Sunak konzervatív brit és Giorgia Meloni radikális jobboldali olasz miniszterelnök is.

Kicsoda Emir Kir polgármester?

Emir Kir 2012 óta a belga Saint-Josse-ten-Noode polgármestere, és

maga is migráns hátterű, mivel török vendégmunkások fiaként látta meg a napvilágot 1968-ban.

A politikus a francia nyelvű Szocialista Párt (PS) tagja volt mindaddig, amíg 2020 januárjában ki nem zárták a pártból, mert kapcsolatba került a török szélsőjobboldallal.

Reakciók a botrányra

Egyes európai vezetők szerint a konferencia betiltásának szándéka is jelzi, hogy Brüsszel elfogult velük szemben, és túlságosan beavatkozik a tagállami politikába. A 27 ezer lakosért felelős polgármester lépését Alexander de Croo liberális belga miniszterelnök pedig alkotmányellenesnek minősítette. Guy Verhofstadt belga liberális európai parlamenti képviselő megfogalmazása szerint „nevetséges öngól volt a betiltási kísérlet”.

Molnár Attila Károly, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa szerint

„a város nagyon buta lépést tett”, mert Orbán Viktor miatta új témát vehet fel a választási kampány napirendjére, mégpedig a szabadság kérdését.

Orbán Viktor szerdán arról beszélt, hogy a muszlim civilizáció veszélyt jelent Európa keresztény jellegére, és büszkén ismételte meg, hogy hazánkban nincsenek migránsok. A kormányfő megemlítette azt is, hogy más országok azért akarnak nem keresztény migránsokat, hogy azok a baloldali pártokra szavazhassanak. Igaz, ez utóbbit maga is összeesküvés-elméletnek nevezte.

A konferencia programját végül csak kismértékben befolyásolta a megrendezés körüli vita, Éric Zemmour francia szélsőjobboldali politikus kedd helyett szerdán tarthatta meg a beszédét – foglalta össze a Politico.