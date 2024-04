Az amerikai földtani intézet (USGS) jelentése szerint péntek reggel 4,8-as erősségű földrengés rázta meg az északkeleti partvidéket, amely 2011 óta a legerősebb volt a régióban.

A földrengést több másik államban is érezni lehetett / Fotó: TIMOTHY A. CLARY

A földrengés az USGS szerint délelőtt 10.23 körül történt, Manhattan belvárosától mintegy 60 kilométerre, nyugatra, amit New York mellett New Jersey, Connecticut, Maryland, Massachusetts és Pennsylvania államokban is érezni lehetett.

Néhány órával később több utórengést is észlelni lehetett, ám ezek sokkal kisebbek voltak.

A Wall Streets Journal szerint a földrengés mindössze néhány másodpercig tartott, s bár a régióban ritkán tapasztalható, nagyobb károkat nem okozott a városban. New York és Pennsylvania kormányzója pénteken a közösségi médiában közölte, hogy jelenleg az esetleges károk felmérésén dolgoznak.

A Fehér Ház szerint Biden elnököt tájékoztatták a földrengésről, és figyelemmel kíséri a lehetséges hatásokat.

New Jersey államon több törésvonal is áthalad, de az állam északi részén található Ramapo törésvonal a közelmúltban több kisebb földrengést is okozott már egy állami jelentés szerint.