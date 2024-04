Nigériába utazik Harry herceg és felesége Meghan májusban, hogy a herceg által alapított Invictus Gamesről tárgyaljanak – közölte egy nigériai tisztviselő vasárnap.

Harry herceg és Meghan egy korábbi Invictus Games lelátóján / Fotó: AFP

A nigériai hadügyi szóvivő azt ugyanakkor nem árulta el, hogy a hercegi pár pontosan mikor utazik az afrikai országba, ám a várakozások szerint azután kel majd útra, hogy a sebesült és beteg katonák számra rendezett játékok 10. évfordulóját ünneplő istentiszteletet megtartották a londoni Szent Pál-katedrálisban – tudta meg az AP hírügynökség.

Nigéria lehet az Invictus Games házigazdája valamelyik következő évben

A tavalyi játékokon Nigéria is részt vett, melynek hadserege az iszlám szélsőségesekkel vív háborút az ország északkeleti részén 2009 óta. Az amerikai Warrior Games mintájára

2014-ben alapította meg az Invictus Gamest Harry, hogy lehetőséget biztosítson a hadirokkantak számára, hogy a paralimpiához hasonló sportrendezvényen versenyezzenek.

Harry maga is szolgált a brit hadseregben, mint egy Apache helikopter egyik pilótája és géppuskása Afganisztánban, és a veteránok ügyét azóta is szívén viseli. A látogatáson az is szóba kerül majd, hogy az elkövetkező években a játékot Nigériában rendezzék meg.