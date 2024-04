Újabb magyarországi vasúti fejlesztések valósulhatnak meg a jövőben az Egy övezet, egy út nevű kínai kezdeményezés keretében, ezáltal külső finanszírozással, gyorsan és hatékonyan kerülhet sor a hálózat modernizálására – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Pekingben.

Kína segítségével újabb vasúti fejlesztések valósulhatnak meg / Fotó: Facebook / Szijjártó Péter hivatalos oldala

„Ezzel megnyílik a lehetőség, hogy külső finanszírozással, gyorsan és hatékonyan tudjuk modernizálni, fejleszteni Magyarország vasúti hálózatát, amely különösen fontos most, amikor egyre több beruházás érkezik, egyre nagyobb gyárak épülnek, egyre több terméket fognak előállítani” – mondta Szijjártó Péter. Beszámolt arról is, hogy

kezdeményezték, hogy gyorsabban, hatékonyabban, kedvezőbb finanszírozási feltételekkel kerülhessen sor a Magyarország és Szerbia közötti kőolajvezeték építésére is,

ami nagyban hozzájárulhat a térség energiabiztonságának javításához. Rámutatott, hogy számos kínai infrastrukturális beruházás eddig is hozzájárult a régió fejlődéséhez, és ezek zászlóshajója a Budapest–Belgrád vasútvonal felújítása, amely ma 42 százalékos készültségben van Magyarországon. Illetve jó hírnek nevezte, hogy a pekingi kormány támogatja a kínai cégek magyarországi beruházásait, amit az is mutat, hogy a Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank is hamarosan megjelenik hazánkban.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy

az elmúlt tíz évben példátlan fejlődésen ment keresztül és történelmi csúcsra jutott a két ország kapcsolatrendszere.

Szavai szerint ezen időszak alatt olyan átfogó stratégiai partnerség épült ki, amelyből hazánk sokat profitált, különösképp a legnagyobb nehézségek alatt. „Így az elmúlt év során is, amikor a háború okozta gazdasági nehézségek igazán begyűrűztek Európába, amikor az továbbra sem fizette, fizeti ki a Magyarországnak járó forrásokat, akkor is a kínai gazdasági döntések, vállalati beruházások nagyon komoly segítséget nyújtottak nekünk, hogy ezeket a válságos időszakokat ne csak átvészeljük, hanem jó szokásunknak megfelelően erősebben kerüljünk ki belőlük” – mondta Szijjártó Péter, majd kiemelte, hogy a két ország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulóját, ezért intenzív menetrend várható, magas magas szintű magyarországi és kínai találkozókkal.

A miniszter közölte, hogy

a tárgyalás legfőbb kérdését a súlyos globális biztonsági kihívások jelentették, és tudatta, hogy ezek Magyarországhoz hasonlóan Kínát is mély aggodalommal töltik el.

„Magyarország és Kína is békét szorgalmaz, mi támogatjuk a kínai béketervet, egész egyszerűen azért, mert van, és a békéről szól. És szerintünk minden olyan kezdeményezés hasznos, amely a nemzetközi politikai vitákat, a nemzetközi politikai közbeszédet a háborúról a béke felé tereli” – fogalmazott.

Februárban kínai–magyar rendészeti csúcstalálkozót tartottak pénteken Budapesten, amin a két ország védelmi megállapodást kötött egymással. A miniszterelnökkel folytatott találkozón Kína felajánlotta, hogy a kereskedelmi és befektetési kapcsolatokon túlmenően közbiztonsági kérdésekben is támogatja Magyarországot, amelyre stratégiai partnereként tekint.