Lázasan próbálják megbecsülni, még mennyi embert sorozhat be Ukrajna

Ukrajna kétségbeesetten igyekszik elegendő embert mozgósítani azért, hogy feltöltse a hadseregét, ezért nem árt azt sem tudni, hogy mekkora az a tartalék, amelyből ezt meg lehetne valósítani.

Fotó: GettyImages/ Még mindig több millió embert mozgósíthat Ukrajna

Sokan nem elérhetők a katonai szolgálatra

A texty.org-on megjelent számításban a kiindulópontot a hadköteles korú, tehát 18 és 59 év közötti férfiak háború előtti száma adta, ami azonban csak becslés, mivel Ukrajnában 2001-ben végeztek utoljára népszámlálást. A 10 millió feletti számból azonban érdemes levonni a külföldre menekültek, a már hadseregben szolgálók vagy épp a fogyatékkal élők számát, ahogy azokét is, akik valamilyen okból – tanárok vagy diákok, esetleg sok gyerekes apák, rokkantak eltartói – fel vannak mentve a hadkötelezettség alól.

A számítás figyelembe vette a megszállt területek lakosságát vagy épp a becsült 200-300 ezres veszteséget is, ám még így is arra jutott, hogy több mint 5 millió a potenciálisan besorozható katonák száma – írja a Kárpáti Igaz Szó.

A nyilvánosság előtt folyó vitákban az ukrán politika 500 ezer fő mozgósításáról beszélt.

Ugyanakkor az ukrán demográfiai piramis is gondot okozhat, hiszen a legtöbben mind lakosságarányosan, mind a fronton a 35-45 közöttiek vannak, míg az utánuk következő generáció még a háború előtti születésszám fennmaradása esetén is a lakosság csökkenésével járna. Nem véletlen, hogy a számítás szerint a nőknek is nagyobb szerepet kellene játszania a háborús erőfeszítésben, ám addig a texty nem megy el, hogy a nők kötelező sorozásáról beszéljen.