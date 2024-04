Az ukrán védelmi minisztérium arról számolt be, hogy orosz csapatok csütörtökre virradó éjszaka erőteljes rakétatámadással vették célba több helyszínen is az ukránok kritikus infrastruktúráját. A támadást nem sikerült teljes mértékben visszaverni, két ukrán hőerőmű is megsérült, közülük a Kijevi régióban található Tripilszka erőmű (TPP) teljesen megsemmisült – írta meg az Inferfax.

Súlyos veszteség értek az ukránok kritikus infrastruktúráját /Fotó: Shutterstock

Andrij Hota, az erőmű üzemeltetéséért felelől PJSC Centrenergo felügyelőbizottságának elnöke arról adott tájékoztatást, hogy a támadás idején az Tripilszka területén dolgozó valamennyi munkás életben van. A rakéta-becsapódást követően a turbinacsarnokban tűz keletkezett, és ez végzett nagy pusztítást. A lángok megfékezésén azóta is dolgoznak. Az erőmű teljesen leállt, termelésének 100 százaléka kiesett.

Emiatt nagyjából 200 ezer ember maradt áram nélkül a térségben.

Felbecsülhetetlen és helyreállíthatatlan károkat szenvedtek az ukrán erdők Az orosz–ukrán háború kitörése óta több mint 60 ezer hektárnyi erdő pusztult el. Az ukrán erdők 30 százalékát érte kár az elmúlt két évben.

Nem ez az első alkalom az orosz-ukrán háború kezdete óta, hogy egy hőerőmű teljesen használhatatlanná vált. Idén március 22-én a Harkivi területen lévő Zmijivszka erőmű semmisült meg. Szintén jelentős ukrán veszteség volt amikor 2022. július 25-én orosz csapatok elfoglalták a Donyecki területen lévő Vuhlehirszka erőművet.