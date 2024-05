Azahriah, Beton.Hofi és Pogány Induló is Artisjus-díjat kapott

A szerzői egyesület 24. alkalommal díjazta a kortárs zeneszerzőket és szövegírókat, idén tizenhárom alkotót ismert el. A díjakat hétfőn a Magyar Zene Házában adták át a korábban bejelentett irodalmi Artisjus-díjakkal együtt.

Azahriah az egyik legnépszerűbb hazai előadó / Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Idén is az Artisjus szerzőkből és egy zeneműkiadóból álló vezetősége döntött a díjazottakról, a könnyűzenei alkotók kiválasztását külön szakmai bizottság készítette elő.

A könnyűzenei alkotói életműdíjas Tabár István zeneszerző, dalszövegíró, zenei producer lett. Háromszáz szerzeményt és 140 klipet jegyez, játszott az Exotic zenekarban. Magát nem sorolja a legjobbak közé a dalszerzésben és szövegírásban sem, de a legkisebb közös többszörös nála egyedülállóan kimagasló – írta méltatásában Szabó Áron.

Az év könnyűzene-szerzője Kovács Adrián. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen zenés színészmesterséget oktat, 2023-tól a Vígszínház zenei konzulense, tíz színházi darabot jegyez.

Érettebb műveinek zenei világa a művészi elmélyülés, az alkotói igényesség értékét hordozza magában – írta róla Kocsik Tibor.

Az év könnyűzenei szövegírója Schwarz Ádám (Beton.Hofi) hiphop-előadó. Két sikeres albumon – comic sins, Playbánia – van túl, Hundred Sinsszel közös Bagira című dala minden idők harmadik legtöbbet játszott magyar dala a Spotify-on. Négy év alatt ötven dalt és húsz klipet adott ki, számos kollaborációban vett részt, miközben önazonos maradt. Érett, szociografikus, önfeltáró szövegeivel belekarcolta magát a magyar zenei életbe – írta Major Eszter.

Az év produkciója a Stúdió 11 60 éves koncertje lett. A zenekar a Magyar Rádióban Zsoldos Imre és Dobsa Sándor vezetésével 1963-ban alakult. A mai Stúdió 11 Ensemble a dzsesszben és a könnyűzenében alkot. Tagok: Rátonyi Róbert, Barbinek Gábor, Boegán Péter, Csejtei Ákos, Csizmadia Dávid, Gátos Iván, Kalmus Pál, Magyar Ferenc, Nagy Balázs, Takács Donát, Tóth Gyula és Zsoldos Dániel. Munkásságukat a folytonosság, az önállóság, a magas szakmai felkészültség és a kreativitás jellemzi – méltatta a produkciót Bágyi Balázs.

Az év junior könnyűzenei alkotója elismerést hárman kapták.

Az Artisjus székházában döntenek a díjazottakról / Fotó: Róka László / MTI

Baukó Attila 2019-ben publikálta első dalait Azahriah néven. DESH-sel közös száma, a Rét 2020-ban felkerült a slágerlistára, 2021-ben megnyerte az MTV EMA legjobb magyar előadója díját, 2022-ben a Sziget nagyszínpadán lépett fel, tavaly telt házas koncertet adott a Sportarénában, ősszel Európában turnézott.

Megtalálni a megfelelő és sikeres hangvételt, szöveget, hangszerelést, színpadi és médiajelenlétet páratlan koncentráció és szórakoztatóipari bravúr – foglalta össze Czutor Zoltán.

Szintén elismerést kapott Cseri Hanna, azaz cserihanna bábszínházi rendező, dalszerző és énekes. Debütáló albuma, a Kikötő tavaly jelent meg. Három díjat nyert a Színikritikusok díjátadóján, 2023 tavasza óta a Budapest Bábszínház zenei vezetője. Közhelymentes és önironikus dalaival úgy enged betekintést a hétköznapjaiba, mintha csak a naplójából olvasna fel nekünk – írta róla méltatásában Major Eszter.

A harmadik díjazott Szirmai Marcell, azaz Pogány Induló 2022-ben robbant be az underground rap színtérre Zártosztály című dalával. Nagylemezei: Megáll az idő (2023), Vagy mindent vagy semmit (2024). Dalai társadalmi relevanciát és mély személyes élményeket tükröznek, miközben friss lendületet adnak az old school rap műfajának – fogalmazott Both Miklós.

Az év komolyzenei műve kategóriában három alkotást díjaztak.

Mohay Miklós Aranyszájú Szent János liturgiája című művéért kapta az elismerést. Az Erkel-díjas zeneszerző a Zeneakadémia Zeneelméleti Tanszékének vezetője, alkotásai hazai és nemzetközi hangversenyeken szerepelnek. Olyan szakrális zene született, amely a templomi funkcióján túl a koncertpódium körülményei között is elmélyülésre késztető élményt ad – írta Madarász Iván.

Szintén az év komolyzenei műve lett Dargay Marcell, Dinyés Dániel és Futó Balázs Jób könyve című oratóriuma. Dargay Marcell számos színházi kísérőzenét komponált, volt a Radnóti Miklós Színház zenei vezetője. Dinyés Dániel a Magyar Állami Operaház operastúdiójának korrepetitora, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója. Futó Balázs dolgozott színházakban, szólistaként számos új magyar mű bemutatója fűződik nevéhez. A három zeneszerző felosztotta egymás között, ki melyik tételét komponálja a bibliai történetnek – közölte Tihanyi László.

Posztumusz lett az év komolyzenei műve Eötvös Péter Valuska című alkotása.

Az idén márciusban elhunyt kétszeres Kossuth- és Prima Primissima-díjas zeneszerző vezényelte a világ legnagyobb zenekarait, zenekari műveit és operáit világszerte rendszeresen játsszák.

Eötvös Péter tizenhárom operát komponált, de csak az utolsót, a Valuskát magyar nyelven. Krasznahorkai László kisregényéből szövegíró szerzőtársaival azokat a szálakat emelte ki, melyek a kisemberek kiszolgáltatottságát érzékeltetik – írta Mózes-Szitha Tünde.

Az év junior komolyzenei alkotója Oláh Patrik lett, aki a Bartók Világverseny döntőse, nevéhez fűződik a zenetörténet első lovári nyelvű miséjének megkomponálása. „Olyan kortárs zenét szeretne írni, amely magába olvasztja a magyarországi cigányzene hagyományait” – méltatta Tihanyi László.

Az év magyarnóta-szerzője Ludvig József, aki negyven ilyen darabot komponált egyedül és másokkal közösen.

Az Artisjus irodalmi díjakat előző héten hirdette ki a szerzői egyesület. Az irodalmi nagydíjat Rakovszky Zsuzsa kapta, a többi irodalmi díjazott Győri László, Milbacher Róbert, Bényei Tamás, Darvasi Ferenc és (posztumusz) Reményi József Tamás.