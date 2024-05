Milyen lesz a felsőoktatási felvételi pontszámítása? A mostani középszintű írásbelin akad olyan tárgy, amelynek az összpontozása 100, de olyan is, amelynek 117, úgyhogy nem kell egyből frászt kapni az esetleges különbségektől, azonban érdemes tájékozódni az eltérő számításokról az iskolában, kivált, mert a szóbelik értékelése is eltérő. Ami az emelt, illetve középszintű érettségik felvételis értékét illeti: az emelt szintűért járó pontokat 100, a középszintűért járókat viszont csak 67 százalékos értéken számítják át. Az idei felsőoktatási felvételi kapcsán fontos változás az is, hogy immár az egyetemek, főiskolák határozzák meg: milyen eredményekért, követelményekért adnak úgynevezett intézményi pontokat (legfeljebb 100 pontot) a tanulmányi és az érettségi pontok mellé (maximum 400 pont). Mindenesetre a felsőoktatási felvételi ponthatárait várhatóan 2024. július 24-én hirdetik majd ki, addig lehet böngészgetni azt is, hogy melyik szak elvégzése után milyen kezdőfizetésre lehet számítani.