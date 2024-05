Oroszország szerint Ukrajna vegyi fegyverek bevetésére készül

Az orosz katonai vezetés szerint bizonyíték is van erre. Oroszország szerint korábban is előfordult, hogy az ukrán erők vegyi anyagokat tartalmazó lőszereket és gránátokat vetettek be.

2024.05.28. 21:59 | Szerző: VG/MTI

Ukrajna a mérgező anyagok alkalmazásának kiterjesztését tervezi a különleges hadművelet zónájában – jelentette ki Igor Kirillov altábornagy, az orosz fegyveres erők sugár-, vegy- és biológiai védelmi csapatainak parancsnoka kedden videón közölt sajtótájékoztatóján. „A mérgező anyagok nagyarányú felhasználásának tervéről tanúskodik, hogy Ukrajna nyilvánvalóan túlzott mennyiségben igényelte ellenszerek, gázálarcok és egyéb személyi védőfelszerelés szállítását" – mondta Kirillov. Oroszország szerint Ukrajna vegyi fegyverek bevetésére készül / Fotó: Anadolu via AFP A tábornok szerint az orosz fél rögzítette, hogy az ukrán hadsereg irritáló hatású klórpikrint alkalmaz, gyakran klóracetofenonnal keverve, Donyeck, Bohdanivka, Horlivka, Kreminna és Artyomovszk (ukránul Bahmut) környékén. Kirillov elmondta, hogy a klóracetofenont zavargások ellen szokták bevetni, a klórpikrin a Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény 3. tilalmi jegyzékében szerepel. Állítása szerint megerősítést nyertek olyan esetek is, amikor az ukrán fegyveres erők más vegyi anyagokat tartalmazó lőszereket és gránátokat vetettek be. Az orosz védelmi minisztérium szerint egyébként az orosz erők hatból öt frontszakaszon előrenyomultak, és 14 ukrán ellenrohamot vertek vissza az elmúlt nap folyamán. A keddi hadijelentés értelmében az ukrán hadseregnek több mint 1750 katonája esett el vagy sebesült meg súlyosan a harci érintkezési vonal mentén. A tárca a megsemmisített ukrán haditechnikai eszközök között említett meg egy MiG-29-es repülőgépet, négy gyalogsági harcjárművet, köztük egy Bradleyt, hat páncélozott harcjárművet, három-három ukrán Bohdana és lengyel Krab, továbbá egy francia CAESAR önjáró, valamint hat amerikai M777-es egy brit FH-70-es vontatott tarackot, egy ATACMS operatív-taktikai rakétát, hét francia HAMMER irányított légi bombát, egy HIMARS-rakétát, továbbá 36 drónt. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és az Ukrajnával határos orosz régiók több településéről jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást. Az ukránoknak joguk van oroszországi célpontokra csapást mérni Josep Borrell , az külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint. A diplomata az uniós tagállamok hadügyminisztereinek tanácskozása előtt hangsúlyozta, hogy a nyugati fegyverek felhasználása oroszországi célpontok ellen tökéletesen lehetséges, abban nincs semmi ellentmondás.