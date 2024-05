Három európai ország is elismerte a palesztin államot

Spanyolország hivatalosan elismerte az önálló palesztin államot a kormány keddi ülésén elfogadott döntésével Madridban. A palesztin népnek joga van a reményteli jövőhöz ugyanúgy, ahogy Izrael népének is joga van a békéhez és a biztonsághoz. Annyi évtizednyi fájdalom és szembenállás után tudjuk, hogy nem létezhet egyik a másik nélkül – fogalmazott a spanyol külügyminiszter az ülést követő sajtótájékoztatón.

Palesztin függetlenség: Pilar Alegria (középen) oktatási és szakképzési miniszter, Jose Manuel Albares spanyol külügyminiszter (balra) és a spanyol területi miniszter Angel Victor Torres (jobbra) a döntés elfogadásakor / Fotó: Anadolu via AFP

José Manuel Albares elmondta: a régióban évtizedek óta tart az erőszak, az Egyesült Nemzetek Szövetsége 76 évvel ezelőtt tett először kísérletet a béke megteremtésére. Nem várhatunk tovább – jelentette ki, hozzátéve, hogy beszéd és vágyakozás helyett itt az idő valóra váltani a békét.

A tárcavezető hangsúlyozta: az egész nemzetközi közösség tisztában van azzal, hogy a közel-keleti konfliktus rendezése a kétállami megoldáson alapul. Izrael és Palesztina békében és biztonságban együtt élve, nincs más alternatíva – szögezte le.

Mint mondta, Spanyolországgal, Norvégiával és Írországgal ezen a napon 146-ra nőtt azon országok száma, amelyek elismerik a palesztin államot.

Reményét fejezte ki, hogy hamarosan még többen csatlakoznak majd a nemzetközi közösség ezen széles többségéhez. Felidézte: a Hamász október 7-i támadása óta 1200 izraeli és több mint 35 ezer palesztin vesztette életét. Több mint száz túsz van palesztin fogságban, és több százezren élnek megfosztva élelemtől víztől, orvosságtól, féltve az életüket. Nem tolerálhatunk több erőszakot és több ártatlan áldozatot – mondta.

A külügyminiszter kitért arra, hogy Spanyolország 1986-ban ismerte el Izraelt, a két országot azóta is szoros barátság és együttműködés fűzi össze, amelyet továbbra is folytatni szeretnének. Szavai szerint amellett, hogy a palesztin népnek saját állama kell legyen, Izrael helyét és létezését is el kell ismerniük mindazoknak, akik még nem tették meg.

Kérdésre válaszolva elmondta: az ír és norvég külügyminiszterrel megállapodtak abban, hogy koordinált, higgadt, határozott választ adnak azokra a vádakra és támadásokra, amelyek izraeli kollégájuktól érik országaikat, amióta bejelentették szándékukat a palesztin állam elismerésére. „Senki nem félemlít meg bennünket” – fűzte hozzá.

Az ír kormány szintén közleményében tudatta, hogy Írország hivatalosan elismerte kedden a palesztin államot. Ezt a kormány kedd reggeli ülésén hagyta jóvá. „A kormány Palesztinát szuverén és független államként ismeri el, és beleegyezett, hogy teljeskörű diplomáciai kapcsolatokat létesít Dublin és Rámalláh között” – olvasható a közleményben

A dokumentum szerint Írország nagykövetet akkreditál a palesztin államhoz és nagykövetséget nyit Rámalláhban. Simor Harris ír miniszterelnök szerint a döntés célja, hogy életben tartsa a béke reményét.