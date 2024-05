Újabb videó készült titokban Vlagyimir Putyin féltve őrzött palotájáról – ezt az orosz elnökkel szemben közismerten kritikus Meduza nevű portál hozta nyilvánosságra. Talán nem véletlenül éppen aznap, mikor az újonnan választott elnököt beiktatják hivatalába.

Putyin titkos palotája: rejtett kamerás felvétel szivárgott ki az orosz elnök luxusotthonáról / Fotó: Getty Images

A titkos rejtekhelyről nem először jelennek meg felvételek: 2021 januárjában az azóta a börtönben meghalt Alekszej Navalnij és a Korrupcióellenes Alapítvány dokumentumfilmet készített Putyin dácsájáról. Ennek létezése 2010 óta ismert a szélesebb nyilvánosságban, amikor Szergej Kolesnyikov informátor nyílt levélben hívta rá fel a figyelmet, amit el is küldött Dmitrij Medvegyev akkori orosz elnöknek.

Bátor ügynök Putyin titkos palotájában

Most viszont valaki, ahogy a Meduza fogalmazott, egy

bátor ügynök bejutott Putyin luxuspalotájába

és nagyjából négyórányi rejtett kamerás felvételt rögzített az egymilliárd dollár értékűre becsült ingatlanról. Ez a Fekete-tenger partján, az oroszországi Krasznodar régióban található Gelendzsik közelében van. Az orosz lap azt állítja, hogy a videó eddig soha nem látott részleteket mutat meg az orosz elnök olasz stílusban megépített menedékéről. Például olyan átalakításokat rögzít, amelyeket azt követően hajtottak végre, hogy a 2021-es Navalnij-film megjelent.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy ugyan

a palotára úgy hivatkoznak, mint Putyin-tulajdon, de tényszerűen ez nem igazolható.

Sőt, Arkagyij Rotenberg milliárdos évekkel ezelőtt azt állította, hogy a tengerparti rezidencia az övé és a felújítást követően nyilvános apartmanszállóként kívánja hasznosítani. Igaz, ez eddig nem következett be, holott a Meduza szerint a renoválás rég megtörtént, de azt ők is elismerik, hogy a palota számos helyiségét átnevezték a tervrajzokon: a korábbi hálószobák most lakásként szerepelnek, a zeneszoba és az olvasóterem lobbyként, az ebédlő pedig étteremként.

Érdekesség, hogy ahol eddig szerencsejáték- és játékterem állt, ott most egy kápolna kapott helyet. A Meduza ebből azt a következtetést vonta le, hogy „Putyin újra érdeklődik Isten iránt”. Az épület emeletén 11 hálószobát alakítottak ki nagyjából 275 négyzetméteren. Ezeket gyakran szobrok, mellszobrok díszítik. Azt is írták, hogy a lakberendezéshez prémium termékeket használtak, így francia, brit és olasz bútorokat is beazonosítottak.