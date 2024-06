Nem kizárt az újabb háború Európában, veszélyben Magyarország teljes jogú EU-s tagsága – heti összefoglaló

Korábban hosszú Facebook-bejegyzést tett közzé Vitézy Dávid, miután kiderült, milyen végeredményt állapított meg a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a főpolgármester-választás érvénytelen szavazatainak újraszámolása után. Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, az NVB azt állapította meg, hogy Karácsony Gergely mindössze 41 szavazattal, de megnyerte a főpolgármester-választást. Karácsony Gergely múlthét hétfőn hivatalosan is fellebbezés nyújtott be a Kúriához, amelyben azt indítványozta, hogy semmisítsék meg a főpolgármester-választás eredményét, egyúttal ismételjék meg a szavazást az egész városban. Utóbbi azért lényeges, mert riválisa, a mindössze 41 vokssal kevesebbet szerzett Vitézy Dávid ugyancsak megfellebbezte az NVB határozatát.

Vitézy Dávid jelezte, Budapestért fog dolgozni - megkezdi a munkát a Fővárosi Közgyűlésben / Fotó: AFP

Vitézy hétfőn egy friss posztjában közölte, hogy a következő évekre megvan a már a terve, amivel foglalkozni fog.

2024–2029 Budapest – kezdődhet a munka!

– írta a Facebook-oldalára, a posztban pedig megosztotta az átvett megbízólevelét a Fővárosi Választási Bizottság elnökétől. Vitézy Dávid korábban már kijelentette, hogy akkor is beül a Fővárosi Közgyűlésbe, ha nem őt választják főpolgármesternek

Új háború: nyíltan beszélnek a kitöréséről – ez az európai ország lehet a helyszín

Egy új front nyílhat, hogy Oroszország erőit megosszák. Némiképp szokatlan interjút adott az orosz az Izvesztyija című lapnak egy moldáv politikus. Ebben teljesen nyíltan beszélt arról az eshetőségről, hogy Moldova a háború felé halad. Előzetesen azt érdemes tisztázni, hogy az interjút adó Bogdan Tirdea deklaráltan oroszpárti parlamenti képviselő. A BBC-nek már 2018-ban úgy nyilatkozott, hogy

Oroszország-párti,

globalizáció-

és amerikanizáció-ellenes.

Az Európai Unió most egyenlő a NATO-val. Tagjelölti státuszt ad Moldovának, Ukrajnának, sőt Grúziának is és a végén még Örményországnak is – sorolta. Szerinte mindez nem az érintett országoknak, hanem az oroszoknak és Kínának üzenet. Kijelentette, hogy a Moldovai Köztársaság máris egy bizonyos eszkaláció felé halad.

Nagyon rossz hír érkezett: veszélyben Magyarország teljes jogú EU-s tagsága

„Sajnálatos módon Magyarország nem hajtja végre a szükséges reformokat annak érdekében, hogy lezárható legyen az Európai Unió alapértékeinek veszélyeztetése miatt ellene indított, az uniós szerződések 7-es cikke szerinti eljárás” – jelentette ki Hadja Lahbib, az Európai Unió Tanácsának június 30-ig tartó, féléves elnökségét betöltő Belgium külügyekért és általános ügyekért felelős miniszere Luxembourgban kedden. Magyarország ismételt meghallgatására azért van szükség, mivel – Lahbib szavai szerint – továbbra is megállapítható, hogy Magyarországon hiány mutatkozik a jogállamiság tiszteletben tartása, a kisebbségek jogai és az igazságszolgáltatás függetlensége terén.

Látható, ha van rá akarat, akkor nagyon gyorsan le lehet zárni a 7-es cikkes eljárást, ahogyan ezt Lengyelország példája is mutatja – fogalmazott. Szavait ugyanakkor érdemes fenntartásokkal kezelni,

hiszen Lengyelországban kormányváltás volt, az új kabinethez pedig Brüsszel is teljesen máshogy állt, ahogyan az előzőhöz vagy a magyar kormányhoz. Lengyelország törekvéseit is csak a kormányváltás után fogadták el.