Újabb fordulat a főpolgármester-választásban: váratlant húzott Vitézy Dávid

Alkotmányjogi panaszt nyújtott be Vitézy Dávid korábbi főpolgármester-jelölt a június 9-i választási eredmény miatt – derül ki az Alkotmánybíróság honlapjáról. A 17 oldalas panaszban Vitézy

a Kúria döntése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.

Fotó: Vitézy Dávid Sajtóiroda

Vitézy alkotmányjogi panaszát az Alkotmánybíróság honlapján vette észre a Telex, a volt főpolgármester-jelölt nem posztolt róla a közösségi oldalain. Korábban a Világgazdaság is megírta: miután kiderült, hogy a Kúria nem adott helyt Karácsony Gergely és Vitézy Dávid fellebbezésének, és így a jelenlegi főpolgármester kezdheti meg októbertől a következő ötéves ciklusát,

Vitézy Dávid úgy reagált, hogy alkotmányjogi panasszal fog élni.

Vitézy korábban úgy nyilatkozott: továbbra is fennáll, hogy ha Karácsony Gergely szerint egész Budapesten új főpolgármester-választás kell, akkor ezt a helyzetet a lemondásával bármikor előállíthatja. Mindenesetre arról is beszámoltunk, hogy Vitézy átvette a megbízólevelét a Fővárosi Választási Bizottság elnökétől, hiszen korábban már kijelentette, hogy akkor is beül a Fővárosi Közgyűlésbe, ha nem őt választják főpolgármesternek.