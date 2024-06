Ukrajna súlyos csapást mért Oroszország legmodernebb kommunikációs állomására – videó

Az ukrán különleges műveleti erők az orosz–ukrán háború kitörése óta először sikeresen támadták meg Oroszország legújabb, R–416GM kommunikációs állomását – jelentette be az ukrán hadsereg. Az R–416GM a legmodernebb orosz rádióállomás, és már 2018 óta használatban van.

Ukrajna súlyos csapást mért Oroszország legmodernebb kommunikációs állomására / Fotó: YouTube / Untold News

Az ukrán különleges műveleti erők, miután azonosították a fronton az állomást, az egyik újonnan kapott fegyverükkel támadtak az orosz egységre. Azt nem erősítették meg, hogy melyik fegyverről van szó, ahogy azt sem, hogy pontosan hol azonosították az R–416GM-t – írja a The Kyiv Independent.

A támadás miatt megszakadt a kommunikáció az orosz parancsnokság és több csapat között.

Ennél több információt nem osztottak meg a támadásról. A hírek szerint az ukrán erők előző nap megsemmisítették két S–300-as és S–400-as légvédelmi rendszer radarját az orosz Belbek katonai repülőtér és Szevasztopol közelében a Krímben. Egy héten belül ez a második támadás Oroszország légvédelme ellen a Krím-félszigeten.

Egyre bizonytalanabb a Krím sorsa

Az orosz fekete-tengeri flotta meggyengülésével kérdésessé vált a Krím sorsa. Meglehet, hogy egyelőre egy elsüllyeszthetetlen repülőgép-hordozónak tűnik (ahogy Vlagyimir Putyin nevezte korábban), viszont ugyanez a veszélye is:

Oroszország sok fontos hadi egységet tömörített a félszigetre, ezzel pedig Ukrajna egyik legnagyobb célpontjává vált.

A Krími híd továbbra is kritikus logisztikai utánpótlási vonal: félszigeten és a Dnyipro mentén is ellátja az orosz csapatokat. A híd most már az amerikai ATCMS rakéták hatósugarán belül van, azt viszont nem tudni, hogy Biden mely robbanófejek használatát engedélyezte. Ha az ukrán erők engedélyt kaptak az egységes robbanófejek használatára, akkor lehet ok az aggodalomra, ugyanis azokkal könnyedén meg lehetne semmisíteni a hidat.