A Magyarországon bűnügyi felügyelet alatt álló Ilaria Salis bekerült az Európai Parlamentbe.

Választások 2024: EP-képviselő lett a Magyarországon házi őrizetben tartott antifa aktivista

A Telex írt róla, hogy Ilaria Salist a Zöldek és a Baloldal Szövetsége (AVS) jelölte az európai parlamenti választáson. Az aktivista a lap szerint több mint 160 ezer voksot kapott.

Az AVS az olaszországi EP-választáson 6,6 százalékos támogatottságot szerzett, az urnazárásnál Salis apja is ott volt, aki azt állítja, hogy lánya ártatlan az ellene felhozott magyar vádakban. Az AVS vezetői szerint az Ilaria Salis-eset segítette őket a választáson, a nő meghurcolása sok szimpatizánst szerzett a pártnak.

A Salis elleni büntetőeljárás még zajlik. Az ügyészség 11 év szabadságvesztést kért a nőre.

Az olasz–magyar barátság Achilles-sarka: Ilaria Salis

Még 2023 februárjában történtek antifasiszta támadások Budapest több pontján. A feltételezett elkövetők a kitörés napja elnevezésű rendezvény résztvevőit támadták meg. A magyar rendőrség felfegyverkezve, csoportosan elkövetett gyűlölet-bűncselekmények miatt nyomozott, ekkor három gyanúsítottat letartóztattak, egy német nő pedig bűnügyi felügyelet alá került.

A támadások elsőrendű vádlottja volt Ilaria Salis, aki a letartóztatottak között volt, majd később bűnügyi felügyelet keretében házi őrizetbe került. Salist azt követően engedték ki a büntetés-végrehajtási intézetből, hogy a családja letette a 16 millió forintos óvadékot.

Salist az első tárgyalásokra kéz- és lábbilincsbe verve, kommandósok vezették be, ami hatalmas felháborodást keltett az olasz sajtóban. A 39 éves milánói általános iskolai tanárnő ügye az olasz–magyar diplomáciára is hatással volt, hiszen Giorgia Meloni olasz kormányfő köztudottan jó viszonyt ápol a magyar kormánnyal. Salis ügye miatt még a római magyar nagykövetet is berendelte az olasz külügyminisztérium.

Olaszországban rémhírek terjedtek Salis fogva tartásáról, ami nagymértékben foglalkoztatta az olasz közéletet. Végül a magyar börtönhatóságoknak be is kellett engedniük egy újságírócsoportot, hogy beszámolhassanak a nő helyzetéről. Salist egy 25 négyzetméteres cellában tartották fogva hét másik nővel együtt.