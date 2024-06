Választások 2024: Így nézne ki az Európai Parlament a mostani erőviszonyok szerint

A hétvégén megrendezett európai parlamenti választásokon erősödött a jobboldal: a jelenlegi, még nem végleges adatok alapján az Európai Néppárt (EPP) 185 képviselővel rendelkezik az EP-ben, összesen kilenc fővel növelte frakcióját. A Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D) 137 politikussal a második, az S&D két képviselőt bukott.

Fotó: Ronald Wittek / MTI / EPA

A legnagyobb vesztesnek a 79 fővel harmadik, liberális Újítsuk meg Európát (Renew Europe) számít, amely 23 képviselőt vesztett. Ez főleg Emmanuel Macron pártjának leszerepelésével magyarázható, amely miatt Macron feloszlatta a francia parlament alsóházát és új parlamenti választást írt ki. A frakcióhoz tartozó Momentum sem érte el az 5 százalékos küszöböt, emiatt Donáth Anna lemond a párt vezetéséről.

A lengyel Jog és Igazságosságot (PiS), valamint a Giorgia Meloni vezette Olasz Testvérek következtében ismert Európai Konzervatívok és Reformerek 73 politikussal a negyedik lett, a képviselőcsoport száma legalább négy fővel lett nagyobb. Ez főleg a Meloni olaszországi teljesítményének köszönhető, a politikus ugyanis magabiztos győzelmet aratott a mediterrán országban.

Az Identitás és Demokrácia 8 képviselővel lesz nagyobb, miután Marine Le Pen nagy győzelmet aratott Franciaországban, az Osztrák Szabadságpárt pedig Ausztriában lett az első, miközben Németországban előretört az Alternatíva Németországért (AfD) nevű jobboldali párt. A másik nagy vesztesnek a zöldek számítanak, ők 19 képviselőt buktak, ezzel a második legkisebb frakció lettek 52 fővel.

Ellenben a radikális baloldali GUR/NGL csak egy politikussal zsugorodott. Azt érdemes hangsúlyozni, hogy ezek nem végleges adatok, mivel 54 újonnan megválasztott képviselő került a Parlamentbe és azt még nem tudni, hogy ők hová ülnek be. A 46 jelenleg független politikus is bármikor csatlakozhat egy képviselőcsoporthoz. Továbbá több országban nem zárták le a szavazást, Írországból még mindig nem érkeztek adatok. Emellett azt is látni kell, hogy minden valószínűség szerint új koalíciók is létrejöhetnek, amik jelentősebben átalakíthatják a parlamenti patkót.