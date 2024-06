Választások 2024: újabb áldozatot szedett az Európai Parlamenti voksolás

Lemond a Momentum pártelnöki pozíciójáról Donáth Anna. Több forrás is arról számolt be, hogy Fekete-Győr András már jelezte is, visszatérne a párt élére.

Újabb áldozatot szedett az Európai Parlamenti választás: lemondott Donáth Anna / Fotó: Teknős Miklós

A Momentum elnöke hétfőn egy Facebook-posztban jelentette be, hogy lemond a párt vezetéséről. Döntését azzal indokolta, hogy a Momentum nem szerepelt jól az Európai Parlamenti választáson, amiért vállalnia kell a felelősséget.

Az Európai Parlamenti eredményünk kudarc

– írta a posztban Donáth Anna.

A párt az EP-választáson a szavazatok 3,7 százalékát tudta megszerezni, ami azt jelenti, hogy a 21-ből egyetlen mandátumot sem kaptak. Az előző 5 éves ciklusban 2 helye volt a Momentumnak az Európai Parlamentben.

A voksoláson

a Fidesz kapta a szavazatok 44,6 százalékát, ami 11 helyet számukra az EP-ben,

a második helyen a Tisza párt futott be 29,7 százalékkal, ami 7 helyet ér,

a DK-MSZP-Párbeszéd-Zöldek koalíció 2 EP-mandátumot szerzett,

a Mi hazánk Mozgalom pedig 1-et.