Most jött el a pillanat, hogy ezt el kell önöknek mondanom – állt ki hétfőn hajnali 2 órakor a nyilvánosság elé Vitézy Dávid.

Vitézy Dávid bejelentést tett: nem lesz most végeredménye a főpolgármester-választásnak / Fotó: Kallus György/Világgazdaság

A főpolgármester-jelölt bejelentette, hogy nem fog kiderülni végérvényesen, hogy

ki lesz a következő főpolgármester.

Ezt azzal indokolta, hogy olyan szoros a verseny közte és Karácsony Gergely között, hogy valószínűtlen, hogy bármelyikük meggyőző fölénybe kerüljön és ezzel lezárja a párharcot. Rámutatott, hogy 95 százalékos feldolgozottságánál 22 ezer érvénytelen szavazat gyűlt össze, miközben a két jelölt között a különbség néhány száz szavazat.

Éppen ezért közölte, hogy újraszámolás fog következni és csak ezt követően dőlhet el, ki lesz Budapest következő vezetője. Kereste Karácsony Gergelyt telefonon, hogy ezt neki is elmondja, de nem érte el. "Szerettem volna, ha tudunk most végeredmény hirdetni" – jegyezte meg.

Ezzel együtt is óriási győzelemnek értékelte, hogy a budapestiek ilyen nagy számban részt vettek a 2024-es választáson. Ezt a bizalmat pedig szeretné is megszolgálni. Megmutatták, hogy budapesti ügyekkel is lehet kampányolni és z is látható, hogy a fővárosban főpolgármester-váltó hangulat van és z emberek távolról sem elégedettek azzal, amit látnak.

Vitézy Dávid végezetül köszönetet mondott annak a több száz aktivistának, akik bármilyen fizetség nélkül segítették a kampányát.