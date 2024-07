Izrael pénzügyminisztere szerint a jelenlegi békefeltételek csak a Hamásznak kedveznek

A Hamásszal való megegyezés vereséget és megaláztatást jelentene Izrael számára, valamint a Hamász-vezér Jahja Szinvar győzelmét – mondta Bezalel Smotrich, az izraeli Vallási Cionizmus Párt vezetője. Smotrich – aki egyben Izrael pénzügyminisztere – az előtt figyelmeztette Izrael vezetését, hogy az ország képviselői a héten újra Kairóba és Dohába utaznának, hogy folytassák a Hamásszal való túsztárgyalásokat.

Izrael pénzügyminisztere ellenzi a tárgyalás alatt lévő békemegállapodást / Fotó: NurPhoto via AFP

A pénzügyminiszter újságíróknak elmondta, hogy szerinte egy olyan megállapodás, amelyet most tető alá akarnak hozni, további 90 túszt ítélne halálra, akik nem részei a megállapodásnak, ráadásul ezreket fognak meggyilkolni Szinvar következő mészárlásában – írja a The Times of Israel.

Smotrich elmondta: vérfürdőt fog eredményezni, és felelőtlen ez a megállapodás.

A pénzügyminiszter megszólította Benjámín Netanjáhú miniszterelnököt is: „Ez nem abszolút győzelem, hanem teljes kudarc.”

Az izraeli kormányt közben azzal vádolják, hogy megpróbálja szabotálni az Egyesült Államok által támogatott tűzszüneti javaslatot folyamatosan bővülő követeléseivel, annak ellenére, hogy korábban elfogadta a tervet. Egyiptomi tisztségviselők és a Hamász képviselői a hét végén bejelentették, hogy az iszlamista fegyveres szervezet újabb követeléseket vetett el Izraellel szemben, ezzel elősegítve a béketárgyalások előrehaladását, és növelve a tűzszünet esélyeit.