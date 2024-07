Már ma megalakulhat az új brit kormány

Még a nap vége előtt megnevezheti az új brit kormány tagjait Keir Starmer, a választáson győztes Munkáspárt miniszterelnök-jelöltje a párt kampányfőnöke szerint.

Keir Starmer már pénteken bejelentheti az új brit kormányt / Fotó: AFP

Pat McFadden a BBC Radio 4-nek nyilatkozva elmondta, hogy Starmer a teljes kormányt még pénteken kinevezheti, és a kabinet várhatóan ma össze is ül, ahol szétosztja a különböző felelősségi köröket is a kormánytagok között, hiszen utána nagy nemzetközi esemény is következik.

A jövő héten lesz ugyanis a NATO csúcstalálkozója, ami Starmer első megjelenése lesz a nemzetközi porondon. A kampányfőnök szerint az új miniszterelnök szeretné, hogy amíg ő ott tartózkodik, a kormány is megkezdje a munkáját.

A The Guardian információi szerint Starmer ebédidő előtt találkozik III. Károly királlyal, ami után helyi idő szerint 12.20 (magyar idő szerint 13.20) körül már miniszterelnökként mond beszédet a Downing Streeten.