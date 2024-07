Ahogyan azt a Világgazdaság is megírta, ma, csütörtökön Donald Trump Floridában fogadja Orbán Viktort, aki egyenesen a NATO-csúcsról repül a republikánus, lassan hivatalos elnökjelölthöz.

Trump–Orbán-találkozó: fröcsögve szidják a magyar miniszterelnököt Amerika egyik legnagyobb tévéjében – nem is akárki / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Az amerikai sajtó egy jelentős részében lényegében reggel óta éles hangon kommentálják a magyar miniszterelnök és a volt amerikai elnök (jelen állás szerint egyben a következő is) csúcstalálkozóját. De mind közül kiemelkedik az egyik legnagyobb amerikai tévécsatorna, az MSNBC, amelyen túlzás nélkül fröcsögve keltek ki a két politikus találkozása, illetve Orbán Viktor személye ellen. Ráadásul nem is akármilyen műsorban, nem is akárki.

Ki szidta és hol Orbán Viktort?

Az MSNBC hatása az amerikai nyilvánosságra kimondottan erős. Egy néhány éves adat szerint az Egyesült Államokban megközelítőleg 87 millió háztartásban (az előfizetők 90,7 százaléka) volt fogható a csatorna. 2023 végén a második legnézettebb kábeltévé volt az USA-ban a Fox mögött. Ami a republikánusoknak a Fox, az a demokratáknak az MSNBC: a csatorna tartalmát fő hírforrásként fogyasztók 95 százaléka a Demokrata Párt szimpatizánsának vallja magát.

Az MSNBC nem is rejti véka alá liberális nézeteit, és hosszú éveken keresztül nyílt vita övezte a tévé liberális, demokrata párti elfogultságát. Ennyit talán a csatorna hátteréről, de érdemes még külön kitérni Joe Scarborough-ra is, ő az ugyanis, aki egészen szélsőséges hangvételt ütött meg a Trump–Orbán-találkozó taglalásakor.

Amikor arról volt szó, mennyire részrehajló a tévé a demokrata politika felé, abban jókora szerepet játszott, játszik a Morning Joe névre keresztelt hírműsor, amelyet hétköznap reggel 6 és 10 óra között sugároznak az MSNBC-n. nagy jelentőségű kontent, 2017 májusában átlagosan napi egymilliónál is több nézőt vonzott. A forgatókönyv nem túl bonyolult: Joe Scarborough a nap híreit vitatja meg Mika Brzezinski társműsorvezetővel (akivel 2018 novemberében össze is házasodott).

Joe Scarborough egy kiugrott republikánus politikus, egyébként ügyvéd. A Time magazin 2011-ben a világ száz legbefolyásosabb embere közé választott. Scarborough „hatalma” azóta aligha csappant meg, legalábbis 2023-ban a Morning Joe volt az első számú reggeli kábelműsor New Yorkban és Washington DC-ben, és tudvalevő, hogy Joe Biden is ezt nézi. Már csak azért is, mert a médiaszemélyiség Donald Trump ádáz kritikusa.