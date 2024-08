Ezért fogadnak cserediákot a családok

Több mint háromezer család tapasztalatait összegezte az a kiterjedt felmérés, amelyet a cserediákprogramok terén világszerte hét évtizedes tapasztalattal rendelkező AFS végzett a cserediák-fogadás előnyeiről a világ 76 országában. A kutatásban részt vevők a programok fő előnyeként azt emelték ki, hogy a befogadással családjuk lehetőséget kap egy másik kultúra és életmód megismerésére – ezt a válaszadók 73 százaléka tartotta nagyon fontosnak.

A megkérdezettek 57 százaléka szerint az is nagyon lényeges, hogy a külföldi gyerek érkezésével a befogadó család is megmutathatja saját kultúráját a távolról érkezett diáknak. A visszajelzések ugyanakkor azt is megmutatták, hogy a befogadó testvérek sokat fejlődtek közösségi és érzelmi téren abban az időszakban, amíg együtt éltek a külföldi diákkal. A szülők szerint ez főleg kíváncsiságban és nyitottságban mutatkozott meg (a válaszadók 60 százaléka érzékelt ebben pozitív elmozdulást a saját csemetéinél), azonban az úgynevezett interperszonális készségek (soft skillek) terén is látványos a fejlődés: ez különösen igaz a kommunikációra (a szülők 47 százaléka számolt be javulásról a saját gyerekénél), a felelősségvállalásra (26) és az önbizalomra (21 százalék).

A befogadó családok minden generációjára érvényes, hogy a közösen eltöltött időszak eredményeképpen javul az alkalmazkodóképességük, az empátiájuk, nyitottabbá és elfogadóbbakká válnak más kultúrák iránt

– mondta Antal Zoltán, az AFS Magyarország nemzeti igazgatója. Szerinte a cserediák-fogadással a szülők jó eséllyel nevelnek igazi világpolgárokat a gyerekeikből, amihez az is hozzájárul, hogy a néhány hónapos közös élet gyakran vezet tartós kapcsolatokhoz, hosszú távú, a program befejezése után is fennmaradó barátságokhoz. Ehhez jön hozzá az a praktikus előny, hogy a külföldi diákkal folytatott mindennapi kommunikáció milyen hasznos lehet a családtagok nyelvtudásának pallérozásában.

„A kamasz nem pusztán abból profitálhat, ha eltölt egy fél évet a világ egyik távoli szegletében: ehhez előzőhöz hasonló előnyöket tartogat az is, ha szüleivel vendégül lát Magyarországon egy vagy akár több külföldi fiatalt” – véli Antal Zoltán, emlékeztetve arra, hogy a hazai fogadócsaládok között rengeteg olyan van, ahol egymás utáni években több ilyen kalandba is belevágnak, lehetőleg a bolygó eltérő részeiről érkező diákokkal.